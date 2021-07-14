【全球首見】俄羅斯超罕見「鑽中鑽」難估值　專家料花8億年才能形成

▲ 專家指如此複雜結構的「鑽中鑽」是全球首次發現。

鑽石大家見得多，但「鑽中鑽」你又有見過嗎? 俄羅斯發現極罕有的「鑽中鑽」，外層0.62卡鑽石包裹著一顆0.02卡鑽石。專家估計它有8億多年的歷史，更指是全球獨一無二的天然鑽石，

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根據英國《每日郵報》報道，專家在雅庫次克(Yakutia)一處鑽石礦做分類期間發現這顆獨特的鑽石，因其結構與俄羅斯著名的木製套娃娃(Matryoshka dolls)相似，故將這顆「鑽中鑽」取名為「馬特廖什卡鑽石」(Matryoshka diamond)。

負責分析及研究這顆「鑽中鑽」的ALROSA地質發展與研究企業創部副總監Oleg Kovalchuk表示：「這顆獨一無二、渾然天成的鑽石相信是全球鑽石開採史上第一顆。一般情況下，礦物會被其他礦物取代而不會形成空洞。」

經分析後，相信先形成內鑽，而外鑽在隨後的礦石生成階段逐漸形成。Kovalchuk指有兩個假設，第一個假設是，礦石在形成期間把一顆鑽石包裹著，但其後它分解並消失。第二個假設是，一層多孔的多樣晶質鑽石因生成速度極快，先在一顆鑽石內部形成，其後覆蓋過程將它分解。因物質被分解後留下空間，鑽石便可在另一顆鑽石內生成，「鑽中鑽」便形成。

這顆與傳統俄羅斯娃娃的組成極相似的「鑽中鑽」外層鑽石重0.62卡(0.124克)，面積為4.8X4.9X2.8毫米。內部空洞只有6立方毫米，而內層鑽石則重0.02卡(0.004克)，面積為1.9X2.1X0.6毫米。專家指目前尚未能知道這顆鑽石值多少錢。

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責任編緝：張懿慧