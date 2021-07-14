【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧

▲ 傳李澤楷與郭嘉文分手。

「小小超」李澤楷與2015年港姐季軍郭嘉文（Karmen）拍拖5年，二人亦曾一同出席公開活動。可是，今日（7月14日 ）卻有報道指李澤楷與「千億女友」郭嘉文5年情完結。

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▲ 拍拖4年極少放閃。

現年28歲的郭嘉文於2015年參選港姐，原本跟家人居於馬鞍山，屬家境小康，在父母和朋友的支持下參選港姐，最終奪得季軍入行，並曾任《東張西望》主持。

翌年，郭嘉文被影到跟城中最強鑽石王老五「小小超」李澤楷把臂同遊東京，未幾即爆出戀情，榮升「楷女郎」的郭嘉文離開TVB過著悠閒生活。

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榮升豪宅業主

在2017年，郭嘉文更榮升為業主，購入九龍塘豪宅逸瓏5座頂層單位，該單位實用面積2,188平方呎，另有1,855平方呎天台，並設有泳池。可是，在今天卻傳出她與李澤楷5年情完結。

其實在上個月，郭嘉文於個IG發交寫道：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」發文後近一個月，到昨天（7月13日）才再更新IG。

▲ 郭嘉文發文自勉。（取自IG）

當中郭嘉文似有所指地感性寫道：「迷路的時候應該停下來 清理好心中的雜念 才能找到出路」、「孩子愛美是天性 但快樂應該不止留於表面 不如試著接受不完美的美」。

另外郭嘉文在IG留下工作聯絡的email，似乎頗主動找尋工作機會。

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力捧大馬女神

另一邊廂，擁有ViuTV的李澤楷在娛樂事業不斷大展拳腳，早前開設Noble Castle Asia經理人公司，並經楊紫瓊認識現年25歲的「大馬女神」林宣妤（Serene），招攬為旗下首位藝人。

有指李澤楷更親自游說已退休、定居美國的湯唯和劉詩詩前經理人Maria出山幫林宣妤，可見小小超十分重視Serene。

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林宣妤於2017年參加《國際中華小姐競選》奪得亞軍後入行，在TVB劇《她她她的少女時代》首次演劇集，憑標緻樣子引起不少觀眾注意。

之後接演《反黑路人甲》、《使徒行者3》，佔戲亦不斷增加，可是她拍畢3套劇集後便表示未能適應香港生活而與TVB提早結束合約，返回老家馬來西亞發展。意想不到隔了一段時間，卻成為李澤楷旗下藝人。

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