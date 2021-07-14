【無理取鬧】港媽攜小學女兒食茶餐廳　不滿學生餐只限中學生︰咩規矩？

▲ 大埔區有名媽媽攜小學女兒食茶餐廳，不滿學生餐只限中學生。

不少餐廳店舖都設有學生優惠、學生價，大多數適用於身穿校服的中學生，有些會包括大專生，條款都會列明。有港媽帶小學女兒到太和廣場某茶餐廳午膳，她事後在網上大呻女兒竟然未能享用「學生餐」，網民紛紛斥責她。

不滿學生餐只限中學生

該名媽媽於近日在facebook群組「大埔TAI PO」發帖，她跟女兒到太和廣場某茶餐廳食午餐，她指餐廳設有學生餐，不過不明白是小學生的女兒何以不能享用此優惠，在網上發帖宣洩不滿。

小學生就不能有待遇？我同女一起午餐一人一個餐，既（竟）然她沒有學生優惠，只限中學生！這是咩條列（例）規矩？

▲ 涉事餐廳的學生餐餐牌，列明只適用「穿校服中學生」。（網上圖片）

帖文還附有2張相片，一張展示了一碟似是鮮茄豬扒飯，另一張相是學生餐餐牌，從相片可見學生餐有15款，包括豆腐火腩飯、椒鹽肉排飯、楊州炒飯、咖哩雞扒飯、鮮茄燴魚柳飯、乾炒牛河等，每款$39，奉送各種汽水或凍飲，供應時間為上午11時至下午2時，而餐單右上角列明「穿校服中學生」。

發帖媽媽自知理虧

該媽媽似想發帖宣洩不滿、公審及圍爐取暖，可是網民斥責她無理取鬧，自知理虧的她很快刪帖。群組內有網民已將帖文截圖，再次發帖一起討論。網民們分析，並為涉事餐廳負責人抱不平，指該餐廳位於太和廣場，食物價錢已很相宜。

當中「學生餐」餐牌，右上角已清楚列明「穿校服中學生」，此組字並非寫在最底部，字的大小算清晰。有網民分析香港一直以來，學生餐都只是優惠給中學生，原因是中學生全日制上課設外出午膳時間，而此做法在讀書時期是受益者。另有網民從發帖媽媽用的字眼，如香港人很少用「待遇」指優惠，以及發現她過往帖文使用簡體字，估計她是新移民，不熟悉「學生餐」文化而出現不滿。

基本上很多餐廳小學生幼稚園是沒有優惠， 網民指有些餐廳或茶樓都會給他們學生餐，要視乎個別餐廳處理手法，如不想出現尷尬或誤解，宜點訂單前問清楚。

網民斥責︰生仔要考牌

更多人斥責該媽媽，沒有好好身教女兒明辨是非，貪小便宜，「生仔要考牌係真㗎」、「唔識字真係好麻煩，做個唔識字嘅阿媽仲麻煩」、「其實間餐廳想點做優惠有佢哋自由喎」等等。更多留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳