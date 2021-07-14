【互相扶持】3個女兒性格各異細女患自閉 暖男丈夫學會體諒：太太會有情緒

▲ 小雷老師學會體諒太太情緒。

在神學院任教的雷競業(小雷老師)與太太Janet，育有3名分別24歲、22歲及20歲的女兒，三位女兒亭亭玉立，各有各精彩生活。多年來被四位女士團團圍住，小雷老師絲毫沒有感到煩厭，反而覺得祝福，因可以與女兒談天說地，而且他也十分享受家中的熱鬧氣氛。

沒有劃一方式教養孩子

小雷老師擅於思考分析，喜歡閱讀及研究，在育兒方面他笑言自己是學院派。他會從書本中了解男性的丈夫及父親角色，也會在其中發掘各種教養孩子的方法。縱然接觸到各派意見，他認為不能立即應用在女兒身上，皆因每名孩子都是獨特的，「她們各有不同性格，因此不能劃一以同一方式對待。」

有些書本主張父母要講求紀律，他們不需訂下太多規矩，但就要講得出做得到，如孩子違反就必須懲罰。大女兒自小已很懂事，喜歡自己思考，我們都很少責備她；至於二女兒則是最活潑、最多言、最喜歡辯論那位，小時接受紀律最多；而細女患有自閉症，她不太明白甚麼是紀律，這一套教養方式根本不適合她。

分工合作 體諒太太會有情緒

在細女兩歲時，小雷老師與太太發現她患有自閉症，得知消息後兩人反應各異。屬於知識型的小雷老師即時搜尋相關書籍，了解自閉症；而太太Janet最初感到難以接受，冷靜後就著手處理一些實務問題。在小雷老師眼中，太太較為「貼地」，是身體力行的行動派，

她主要照顧女兒的日常生活，也會耐心陪伴她做各種訓練，如為了訓練女兒的專注力，太太會陪她串珠。我耐性較低，會選擇做其他事，如研究自閉症相關資料，再向太太複述。

在細女的小時候，小雷老師與太太內心充滿掙扎，面對未知的將來，夫婦倆難免會擔心。然而，他們有共同信念，一心為女兒著想，努力做可以做的事，就算有可能白費心機也不介意。在小雷老師與Janet悉心照顧下， 細女逐漸有與人建立關係的能力，

雖然語言能力較弱，但是我們知道她關心父母。我與Janet也經常提醒自己，重要是我們彼此相愛，學業成績只是其次。我倆也彼此鼓勵，以及多感恩，相信女兒是我們的祝福。

細女不斷成長，經常帶給小雷老師及Janet驚喜。有次他們與女兒一起看動畫，之後細女模仿劇中人物把瓶子頂在頭上，並向小雷老師展示。那刻他內心激動不已，因為女兒明白了「幽默」這抽象概念，現在細女不僅有自理能力，更隻身前往海外升學。

照顧有特殊需要的孩子，父母花上的心力可謂不少，小雷老師及Janet除了照顧細女，也需要照料大女兒及二女兒，在教養孩子上夫婦二人更需建立默契。

小雷老師直言父母雙方的溝通至為重要，身為丈夫更要時常支持鼓勵太太，不過他亦曾試過撞板。

我慶幸自己的工作時間比較固定，晚上可以經常回家吃飯，陪伴家人。然而，Janet卻認為我有時會整日不在家，希望我付出更多時間支持她。大家的視點顯然不同，我能夠做的是體諒太太，聆聽她，接受她一人照顧三位女兒會有情緒。

嘗試接受世代價值觀不同

雖然3位女兒已是成年人，但是有時候仍會與父母有小爭執，特別是能言善辯的二女兒，不時與Janet意見相左。這時小雷老師就會充當「和事佬」，聆聽女兒的心聲之餘，同時安撫太太，

有時一些爭執源於世代價值觀不同，我會請太太冷靜，並請她嘗試接受這世代的文化。如果最後都不行，那就算了，各有各享受自己的生活空間。

然而，二女兒也有貼心的一面，她不時與朋友一起弄甜品，讓父母品嘗，小雷老師與Janet吃得甜入心扉。一家人的關係或許就是這樣，總有苦澀艱難的時候，同時也有甜蜜的動人時光。只要大家願意彼此相愛，無論日子如何，總可以安然度過。

同場加映【湊得輕鬆啲】做爸爸是人生最明智決定 4孩暖爸：好爸爸要有「傻」氣

文章獲家庭維護基金授權轉載。