【消委會】消委會測試牛奶及牛奶飲品 4款總脂肪測試含量比標籤高10%

▲ 消委會測試市面上40款牛奶飲品，發現有4款總脂肪含量比標籤高10%。

不少人愛飲牛奶，消委會測試40款牛奶及牛奶飲品，發現有4個樣本總脂肪含量比標籤高約10%。此外，標示為「較低脂」的牛奶飲品的總脂肪含量，可以比「低脂」牛奶飲品類別高出約1倍。

4款牛奶飲品總脂肪含量比標籤高10%

消委會從市面搜集40款牛奶及牛奶飲品樣本進行測試，當中包括26款樣本經超高温處理，14款經巴士德消毒，售價約由6.9元至67.9元。測試結果顯示，不同產品的營養素包括蛋白質、鈣質和總脂肪含量存在差異。

在總脂肪含量方面，據測試結果顯示，在40款牛奶及牛奶飲品中，有4款總脂肪含量比標籤高約10%，分別是「北海道富良野特選3.7牛乳」、「UHT Sterilized 100% Organic British Cow’s Milk Whole 3.5% Fat」、「美國加州陽光」較低脂新鮮奶類飲品及「滋味」較低脂奶飲品。

根據標籤規例，奶類所含奶脂不得少於3.25%。是次測試結果顯示，全脂牛奶樣本全部都符合要求，總脂肪含量介乎每100毫升3.4克至4.3克。總脂肪含量最高的全脂牛奶樣本為「Jersey Dairy」，其次為「北海道富良野特選3.7牛乳」，樣本實際總脂肪含量分別為每100毫升4.3克及4.2克，比全脂牛奶類別樣本的平均值（每100毫升3.7克）分別高16.2%及13.5%。

「較低脂」牛奶總脂肪含量比「低脂」高一倍

消委會亦發現，標示為「較低脂」的牛奶飲品的總脂肪含量，可以比「低脂」牛奶飲品類別高出約1倍。據測試結果顯示，「低脂」牛奶飲品的平均脂肪含量每100毫升為1.1克，而「較低脂」牛奶飲品的平均脂肪含量每100毫升則為2.1克。消委會提醒消費者在選購時要多加留意包裝的營養標籤。

消委會指，總脂肪是提供熱量及身體必需的脂肪酸，負責運送脂溶性維他命（即維他命A、D、E及K ），但長期過量攝入，會增加患上多種疾病（例如心臟病、肥胖症、高血 壓、糖尿病及某些癌症）的風險。

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責任編輯：王明芳