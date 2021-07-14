【香港書展】書展不設現金購實體票　特設上午進場票優惠鼓勵市民分流進場

▲ 去年因疫情停辦的香港書展今日（14日）一連7日在會展舉行。（蘇文軒攝）

一年一度、去年因疫情停辦的香港書展今日（14日）一連7日在會展舉行。為保障參展商及入場人士的安全及健康，貿發局及會展在書展、、「香港運動消閒博覽」及「零食世界」舉行期間採取多項措施，以保障參展商及入場人士的安全及健康。

即看今年書展情況：

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指引提到，所有參展商及參觀人士在會場內必須佩戴口罩；而根據衞生防護中心指引，建議入場人士佩戴外科口罩，請勿佩戴有呼氣閥口罩。主辦機構將安排面罩或眼罩予須頻繁接觸入場人士的當值工作人員佩戴；參展商宜為當值員工準備同樣裝備。其中，工作人員及參展商必須出示於入場工作當日或之前14天內發出的檢測陰性結果證明短訊通知或工作當日之前14天完成兩劑疫苗接種的紀錄。

所有入場人士可透過「安心出行」流動應用程式掃描於展場入口展示的二維碼；亦可選擇填寫電子或實體表格 (提供姓名、聯絡電話、入場日期及時間)，該記錄會被主辦機構保存31日，以便有需要時讓衞生防護中心加快追蹤緊密接觸者。主辦機構要求參展商記錄所有當值職員的工作時間及聯絡電話。

會場亦設置紅外線體溫檢測站，主辦機構會於場內不同地點提供酒精搓手液；會場將定時徹底消毒及清潔升降機內的顯示板、自動扶手電梯、扶手或門把以及枱櫈，同時會加強清潔，包括場內通道、參展商攤位、洗手間及其他場內設施等。「健康大使」將會駐場向參觀人士提供防疫建議訊息，現場亦會有工作人員確保參展商及入場人士遵守會場的衞生措施。

另外，為減低病毒傳播的風險，請盡量避免現金找續、減少與他人的密切接觸、及人群聚集。會場將不設實體門票銷售，入口亦不設以現金購票的售票處，改為在主要入口設收費站，讓參觀人士以八達通即時付費入場。同時，為疏導人流，大會設有以下優惠，鼓勵市民分流進場：

提供「上午進場票」優惠: 書展期間每日中午12時前入場，只需港幣十元（只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） 增設「晚間進場票」優惠: 7月14、15、18及19日（星期三、四、日及一），晚上7時後入場，只需港幣十元 (只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場） 調整「免費再進場特別優惠」: 凡以正價購買7月14或15日（星期三或四）香港書展門票的人士，可憑現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次:

I. 7月16 – 18日（星期五至日）晚上7時後

II. 7月19日（星期一）晚上7時後

除指定餐飲區外，場內(包括展位內)不可飲食或提供試食。參觀人士亦不可攜帶外來食物進場。場內將設有餐飲區供參展商及參觀人士進食。

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記者：曾卓鋒、蘇文軒