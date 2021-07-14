【不可愛教主】Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護【有片】

▲ 盧瀚霆大談心中「教主」地位，Anson Lo重溫「田田視覺」尷尬到暈。

有「教主」之稱的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），近日因在ViuTV劇《大叔的愛》演阿牧一角人氣急升，由他主唱的《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》更橫掃多個排行榜冠軍。

上星期剛過26歲生日的他更獲一眾「神徒」為其大肆慶祝，密切追Post的Anson表示非常感恩。

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▲ Anson Lo見到自己的肉麻表現直呼尷尬。（陳家瑩攝）

演出時害羞

《大叔的愛》來到結局周，工作超忙的Anson Lo表示每晚都會回家看重播：「每次拍完都會看Playback，大概知自己演得怎樣，但很多時剪接出來都是另一回事，所以現時我跟呂爵安（飾演田一雄）都覺得很多位置都好尷尬。即使是大家很喜歡的片尾彩蛋、女友視覺，我們都會看到掩面、不想面對自己。」

Anson回想拍攝時的情況，都一臉尷尬：「拍攝時我們對著鏡頭裝作好甜蜜地說話，不只回看，連演的時候都好尷尬！每次做完身邊的工作人員都對我們反白眼，一cut機大家都搞笑地裝反胃，令人害羞。」

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▲ 錄製片尾曲時Anson代入阿牧回想與田田的家居甜蜜日常。（ViuTV劇照）

劇組投入度極高

《大叔的愛》播出後，在社交網站受到舖天蓋地的討論。

Anson直言，非常感恩能夠參與這部關注度很高的劇集：「會覺得那3個月不能睡覺的感覺也很值得，雖然我的演戲經驗很少，但對《大叔的愛》和阿牧一角有很大感受，從未試過投入度這樣高，這跟其他演員們的『助攻』很有關係！」

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▲ 在拍攝的三個月期間，Anson Lo感覺阿牧在世上存在了。（陳家瑩攝）

完全投入角色

他回憶，在拍攝期間，演員們都非常投入在《大叔的愛》的時空內，大家都以劇中的名字互相稱呼：「好像已忘記大家的真名，就算食飯、講早晨都是叫大家的劇中名字，這不是故意的，都是好隨心、隨口就叫出來了，好入戲。」

Anson回味說：「感覺到全個劇組都好投入整件事，令我覺得阿牧在香港存在了3個月，而Anson Lo好像在香港消失了3個月的感覺。」

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▲ Anson飾演阿牧一角獲觀眾讚賞。（ViuTV劇照）

留意觀眾回應

除了追劇看自己演出，Anson還會追看觀眾們的留言：「好多觀眾都會講演技、表情，其中一個我看完特別開心，其實好簡單，他留言說：『這套劇看見到的不是Anson Lo而是阿牧』這個留言所講正是我在拍攝時好想達到的，好想大家撇下對Anson Lo的既定印象。

他誠懇地說：「估計大家看到平時的我都是跳唱、好Chok等等，好想大家撇除Anson Lo本身的形象，去見到一個完全未見過的人出現，我自己會覺得好感動。」

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▲ 新歌《不可愛教主》上截一周，已經破130萬人次觀看。（陳家瑩攝）

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不可愛教主

至於劇集片尾曲《不可愛教主》發佈一星期已超過130百人次觀看，Anson以阿牧的角度去唱出對阿田的感受：「想表達單戀、暗戀一個人時，單方面付出的感覺，很掛念又想永遠守候著他的感覺。」

他透露在錄音時，不斷提自己要用阿牧角色去唱：「不斷回想拍劇時阿牧與阿田在家中的畫面、日常相處，例如我叫他起床、一起吃早餐、為他下廚，想著這些好甜蜜又很想念他的感覺。」

現實中的Anson雖然迷倒大批「教徒」，但原來也遇過單戀的情況：「相信每個人都試過暗戀，試過喜歡一個人但收藏在心中慢慢觀察對方，直到忍受不了才會向對方表白。」

所以他希望大家聽《不可愛教主》這首歌會有共鳴：「可能聽這首歌時都會想起過往經歷，而對象也可以是你的家人、想念的人。」

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▲ MV中的彩蛋，「阿牧」看到「田田」露出盼望的神情。（MV截圖）

心中最愛的「教主」

Anson曾提到，只要愛惜那個人，他就是你的「教主」。而Anson不假思索就回答出誰是他心中的「教主」：「應該是我的狗仔，不論是Amber還是已經過身的小狗Roxy都是我的教主。」

他回憶當年是自己決定要帶Roxy回家：「可是那時媽媽很怕狗、爸爸又嚴重鼻敏感所以好抗拒，但我真的好想養，所以一意孤行地帶牠回家。每日回家直到睡前都是跟Roxy在一起，牠的起居飲食、大小二便、訓練指令，全都由我孤獨地進行，因為當時沒有得到家人的支持，自己也要付上責任去照顧牠。」

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▲ Anson的「教主」Amber。（instagram圖片）

這個孤獨的過程經歷半年後，Anson的家人亦開始愛上了乖巧的Roxy。

直到Roxy過身，他養另一隻新愛犬Amber：「現在他們喜歡狗狗的程度遠超我十倍，他們會追蹤所有領養狗仔的機構，常常都想領養多一隻，所有慈善款項都會放在狗仔身上，我都幾成功影響到家人。」

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▲ Anson與「教母」、「教父」與「教姐」。（instagram圖片）

生日應援成全港慶典

《大叔的愛》令Anson Lo的人氣急升，剛過26歲生日的他亦因「神徒」們的生日應援廣受討論。

「每年MIRROR成員的後援會都有個傳統，Fans都會為偶像舉辦一些較為大型的應援去祝賀其生日。」Anson Lo說：「我今年的比較驚奇和驚喜，可能是數量、規模、種類和創意上，相比自己往年的多了很多，今年好豐富！」

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▲ 生日當日Anson親臨粉絲的「打卡聖地」影相留念。（instagram圖片）

而最讓Anson感動不只因為被祝福，而是可以把歡樂播送：「見到大家跟我慶祝、講生日快樂，這件事當然開心。最開心是大家一起去享受這個生日，生日那星期我社交媒體會被大家標記，說去了打卡、為我整蛋糕等，我感受到大家好投入，而他們真心好開心。」

「見到大家開心，好像我的生日都有些貢獻，我生日反而帶到快樂給大家，覺得這個畫面好美好！」Anson說。

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調教後MIRROR

早前播出的《調教你MIRROR》內，令組合12位成員冰釋前嫌、加強溝通，問到Anson於節目後與各成員的改變。

他也坦言：「了解到大家過去3年來的想法，除成團後的頭半年經常12人一起工作，過後好少時間會見到面，跟某些成員可能兩個月都未必能見一次，很少時間可以溝通。」

Anson直言，在節目內所講的都是真心話：「節目最大的作用是給我們時間，把所有東西、由出道至今，我膽敢說是100%的說話全拿出來講，全部的問題都能夠解決到。《調教你MIRROR》後的狀態是大家當重新出道一樣，大家都以白紙一張的模樣重新去走。」

▲ （陳家瑩攝）

講到下半年的計劃，Anson透露會推出一首跟唱跳相關的歌曲。

此外還會上映人生參演的首部電影《假冒女團》：「角色性格跟阿牧或者《男排女將》中的Bobby很不同，跟溫柔、溫暖、有禮這三個形容詞完約全不相關，是一個很有新鮮感、從未見過的Anson Lo。另外還在洽談一些跟演戲有關的工作。」

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服裝：Lane Crawford, Balmain, Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

化妝：Giann Cheung @ Annie G Chan Makeup Centre

記者：陳心怡

同場加映：Anson Lo《Burn Out》專訪