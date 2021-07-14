  • 30°C
香港時間 : 2021714日 (週三) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美麗代價】女子花2萬做除皺美容療程　拍片紀錄皮膚泛紅脫皮超痛苦

健康 13:42 2021/07/14

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

女子花2萬做除皺美容療程，拍片曝復原期皮膚泛紅脫皮超痛苦。

愛美是女人的天性，英國一名女子為消除皺紋，決心花1800英鎊（約1.9萬元）進行「全面除皺療程」，沒想到恢復過程非常難熬，皮膚泛紅，像嚴重曬傷一樣，更出現脫皮症狀，幸好熬過恢復期後，她的皮膚變得容光煥發，而眼周的皺紋亦消失不見。

根據英國傳媒報道，現年51歲的Amanda Watkins不滿眼周的皺紋，於是在整容醫生的建議下，花費1800英鎊接受全臉除皺療程。報道指，該療程採用化學換膚方式，透過酸性化學產品改善皮膚的皺紋、瑕疵。

Amanda拍片記錄接受療程後的復原過程，她指皮膚有強烈的灼燒感及痛楚，皮膚變得繃緊，並出現泛紅、脫皮的症狀，猶如嚴重曬傷一樣，甚至眼睛腫脹到張不開。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Amanda過去曾接受多次整形手術，但她仍形容這次復原過程非常痛苦，經醫生的安撫才能堅持下去，如今她的眼睛已經消腫，眼周的皺紋消失不見，皮膚變得容光煥發，對此，她感到非常滿意。

她又提醒其他愛美的女士，在接受美容療程前，應先了解復原情況、副作用，考慮清楚才做決定。

【同場加映】難忘當內科「小薯醫生」抗沙士　陳厚毅被濕疹婆婆一句話感動轉做皮膚科

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

大熱激光去斑留意副作用　皮膚科醫生：有機會反黑或反白
18:53 2020/06/26
大熱激光去斑留意副作用　皮膚科醫生：有機會反黑或反白
【醫學美容】男子進行激光療程後疑嚴重燒傷料醫療費達30萬　指控醫生操作疏忽致險毁容
16:30 2021/06/21
【醫學美容】男子進行激光療程後疑嚴重燒傷料醫療費達30萬　指控醫生操作疏忽致險毁容
【去斑美白】OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius 激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋
16:38 2021/07/13
【去斑美白】OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius 激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋

你可能感興趣

大熱激光去斑留意副作用　皮膚科醫生：有機會反黑或反白
18:53 2020/06/26
大熱激光去斑留意副作用　皮膚科醫生：有機會反黑或反白
【醫學美容】男子進行激光療程後疑嚴重燒傷料醫療費達30萬　指控醫生操作疏忽致險毁容
16:30 2021/06/21
【醫學美容】男子進行激光療程後疑嚴重燒傷料醫療費達30萬　指控醫生操作疏忽致險毁容
【去斑美白】OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius 激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋
16:38 2021/07/13
【去斑美白】OASIS medical新皮秒激光去斑科技Pico4Genius 激光美白去斑同時活膚嫩肌去紋
健康問題 美容

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑
11:24 2021/07/13
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑