【美麗代價】女子花2萬做除皺美容療程　拍片紀錄皮膚泛紅脫皮超痛苦

▲ 女子花2萬做除皺美容療程，拍片曝復原期皮膚泛紅脫皮超痛苦。

愛美是女人的天性，英國一名女子為消除皺紋，決心花1800英鎊（約1.9萬元）進行「全面除皺療程」，沒想到恢復過程非常難熬，皮膚泛紅，像嚴重曬傷一樣，更出現脫皮症狀，幸好熬過恢復期後，她的皮膚變得容光煥發，而眼周的皺紋亦消失不見。

根據英國傳媒報道，現年51歲的Amanda Watkins不滿眼周的皺紋，於是在整容醫生的建議下，花費1800英鎊接受全臉除皺療程。報道指，該療程採用化學換膚方式，透過酸性化學產品改善皮膚的皺紋、瑕疵。

Amanda拍片記錄接受療程後的復原過程，她指皮膚有強烈的灼燒感及痛楚，皮膚變得繃緊，並出現泛紅、脫皮的症狀，猶如嚴重曬傷一樣，甚至眼睛腫脹到張不開。

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Amanda過去曾接受多次整形手術，但她仍形容這次復原過程非常痛苦，經醫生的安撫才能堅持下去，如今她的眼睛已經消腫，眼周的皺紋消失不見，皮膚變得容光煥發，對此，她感到非常滿意。

她又提醒其他愛美的女士，在接受美容療程前，應先了解復原情況、副作用，考慮清楚才做決定。

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責任編輯：羅嘉欣