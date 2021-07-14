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【香港書展】書展首日開鑼書迷指入場人流不及以往　應屆DSE掃參考書作最後衝刺

社會 13:04 2021/07/14

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升讀中六的羅小姐（左）帶上行李箱到場添置補充練習及參考書；排頭位杜先生（右）指今年排隊人數較過往少。（蘇文軒攝）

去年停辦的書展今日（14日）開鑼，今早約有百多名書迷排隊等候入場。排頭位的書迷希望買入心儀作家的新書，又指今年人數不及以往；有升讀中六的學生帶同行李箱購買參考書備戰文憑試，料消費最多5,000元。

即看今年書展情況及到場市民反應：

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【香港書展】書展不設現金購實體票 特設上午進場票優惠鼓勵市民分流進場。詳情即看：【下一頁】

排頭位的杜先生今早7時到場，他指已是第9年排頭位，打算購買林詠琛的新書。他指，今年排隊人數較過往少，亦留意到今年書展較少關於政治書的書籍，但自己購買小說為主，故未有影響到場意欲。

升讀中六的羅小姐帶上行李箱到場，預料今次書展會消費4、5000元，主要為自己及兩名妹妹添置補充練習、參考書等。她說自己準備應考中學文憑試，希望針對數學及生物科加強訓練，另亦會為升讀小二及幼稚園的妹妹添置練習。

羅小姐說以往都會於首日到訪書展，今年感覺較少人，而去年書展停辦惟有到書局賺買練習，但折扣不及書展。但因今年現場不設實體門票，市民只可憑八達通卡即場購票，羅小姐指走上其他樓層購票，認為不太方便。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

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