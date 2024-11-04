飲品糖分︱20款飲品含糖量比拼　一杯茶餐廳凍檸茶佔一日攝取量50%【附完整名單】

▲ 20款常見飲品含糖量大比拼。

【飲品糖分/飲品糖份/衛生署/含糖量】不少人有喝飲品解渴習慣，但市面上飲品大多含糖量偏高。本港衛生署列出20款常見飲品的含糖量，發現8款飲品的含糖量為25克或以上，即已佔一日建議攝取量的50%。

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按食安中心，每100亳升含超過7.5克糖即屬於高糖，表中列出的20款飲品，有19款含糖量都超過17克或以上。當中更有8款飲品，飲1杯已佔世衞建議一日糖分攝取量的50%，即超過25克糖。

世衞建議，以成年人每日攝取2000卡路里計算，每日糖分攝取量應少於50克（10粒方糖）。

飲品糖分︱最高糖的8類飲品：

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20款飲品中，以橙汁汽水最高糖，飲1罐已攝取43克，即8.6粒方糖，其次為忌廉汽水及紅豆冰。可樂、盒裝檸檬茶及台式飲品珍珠奶茶的含糖量，亦相當高，飲1杯已等於6粒方糖或以上。

不過，可口可樂公司回應指近年已不斷調整品牌旗下飲品的糖分，現時330毫升裝忌廉味汽水及橙味汽水各含15.2克糖分。公司未來會繼續增加低糖或無糖及提供多元化的飲品選擇。

至於市民經常在茶餐廳飲的凍檸檬茶、凍鴛鴦、凍奶茶、凍咖啡等，含糖量都不低。一杯凍檸檬茶，已含25克糖，即已佔一日建議糖分攝取量的一半。

飲品糖分︱茶餐廳常見飲品含糖量：

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其他常見飲品含糖量：

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飲水最健康 中醫教正確飲水法

那到底飲什麼最健康？衛生署就明確指出，「水永遠是最佳選擇」。註冊中醫師李廣冀曾指出，一日喝2公升水已經很足夠，但不包括食物和水果的水分。若有尿道炎，也可以喝多些，例如3公升水。

當做完劇烈運動流汗，可能每次會流失2至3公升汗水，所以必須適量補充流失的水分，我們可以透過觀察小便是否微黃，來判斷是否有缺水的情況。如果偏黃，多數因為飲水不足，要更加注意喝水了。

李醫師亦建議，每次喝水應該小口小口地喝，每次100至150cc，這樣有利五臟六腑吸收水分，透過膀胱氣化，肺的通調水道，才能把喝的水，反地深吸力運送給頭目、口腔和皮膚。

他強調，喝水適量就好，大約八杯（250ml），不必追求過多。太多水氣在身體裡面，容易形成濕阻，導致津液無法輸佈，愈飲愈口渴。每杯八杯水只是一個參考，有些人要多喝一些，有些人要少喝一些。

攝取高糖食物或令身體過重、影響皮膚

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時指，攝取過多糖份或令身體過重及肥胖，而肥胖是很多慢性疾病的風險因素，例如二型糖尿病及心血管疾病。

此外，攝取過多糖份也會影響皮膚。Hayley解釋攝取糖分高的食物會刺激雄性荷爾蒙，因而令油脂分泌增加，使較容易引發暗瘡。糖分有機會與身體內的蛋白質結合（例如骨膠原） 形成糖化終產物advanced glycation end products （AGEs），加速皮膚老化和減少皮膚彈性。

Hayley建議大部分手搖飲品的配料都含有糖份，大家可逐少減少糖分攝取，由70%變50%，再變30%。此外，大家宜少選較高糖分的配料，例如珍珠或布丁，可選較低糖分的仙草或蒟蒻。而飲用高糖飲品時應減少當日其他糖分攝取，例如從來零食或其他高糖飲品，取得平衡。

同場加映：超市大搜查｜高糖增患心血管病風險 49款非高糖樽裝飲品名單

不少人會喝樽裝飲品解渴，但過量攝取糖分容易造成肥胖問題，甚至增加患心血管疾病的風險。為此，TOPick最近檢視市面上常見的樽裝飲品，整理了49款「非高糖」名單，詳細名單如下：

無糖：

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低糖：

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非高糖：

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