【書展2021】香港書展疫下開鑼參展商增加 李小龍展區呈現武神閱讀口味

▲ 2021年香港書展重開，李小龍展區呈現龍哥的閱讀口味，相當有趣。

書展重啟，貿發局副總裁周啟良表示，今年書展參展商數目達763家，較去屆增加0.3% ，會場面積亦有所增加。他說雖然受疫情影響，但仍有來自英國及內地等地的出版社或機構參展，呈現多元的閱讀領域。

光影系列講座 張愛玲︰香港的傾城之戀

今屆書展年度主題為「心靈勵志」，鼓勵大眾透過閱讀相關作品及參與各類文化活動，豐富內涵。書展及文化7月期間將舉辦超過600場線上線下文化活動，包括多場光影系列講座，如「百年張愛玲︰香港的傾城之戀」（講者︰宋以朗、許子東）、「三個人的李小龍故事」（講者︰章國明、吳貴龍、黃耀強）及「把光影化成文字——《家寶》與《幻愛》」（講者︰蔣曉薇）等，戲迷想出席，便要留意講座時間。

今年書展亦首度新增「零食世界」專區，包括環球零食、朱古力及糖果工房等。此外，與書展同期亦舉行《運動消閒博覽》，聚多項運動體驗、消閒產品展銷等服務，買完書可順道遊逛。

李小龍閱芭蕾舞蹈家書 融舞道於武道

書展3樓展覽廳的「文藝廊」亦有3大展區，包括有「不朽巨龍︰李小龍傳奇80載」、「我們的快樂回憶 — 《兒童樂園》」及「從心『書』發」。當然論人氣及話題性十足的肯定是李小龍展。除了是「武神」，李小龍亦鍾情閱讀，他家中藏書約2,500冊，內容涉及武術、哲學、行銷、人物傳記等，策展人李小龍會會長黃耀強也獻出部分展品，他表示，「其實李小龍生前亦有關於武術的著作，而在他過身後，其他武術的書籍、雜誌更是百花齊放。」

▲ 香港書展重開，當中的亮點有「不朽巨龍︰李小龍傳奇80載」展區，呈現龍哥光影一生。（攝影︰馮柏偉）

展中有張大相，是李小龍在書櫃前閱讀的留影，黃耀強作為資深粉絲，在其太太蓮達所釋出的書單中，重新搜羅其書籍，以重組龍哥的閱讀口味。

當中有介紹前蘇聯芭蕾舞蹈家雷里耶夫的書。眾所周知李小龍鍾意跳舞，更拿過全港恰恰舞冠軍。我覺得李小龍起腳的動作，跟芭蕾舞有點相似，像將舞道的姿勢融於武道的感覺。

另外，書單中原來亦有Playboy's出版一系列的party jokes書，黃耀強笑言可能是在美國的社交場合中，李小龍作調劑氣氛之用。「還有一本是拳王Jack Dempsey的傳記，因兒子李國豪很喜歡他，李小龍還寫信代兒向Jack索取簽名。」

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展中還有李小龍的珍貴生活照片、畫像、絕版紀念品等藏品，資深收藏家吳貴龍出版過《龍影中華》、《龍影香江》等著作，也獻上部分龍哥的生活照。「當中有他在1972年精武門首映前，在尖沙咀海運大廈停車場拍的照片，穿?西裝，但脫下後起飛腳仍可踢到好高。還有一駕進口的開篷紅色Benz，李小龍駕著也型格至極。」

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《兒童樂園》展 回到童年無憂歲月

至於另一展覽「我們的快樂回憶 —《兒童樂園》」展區，則讓大眾重溫對香港幼兒文學影響深遠，陪伴數代港人成長的兒童讀物，《兒童樂園》。展中有其漫畫手稿、50年代的創刊號、主編羅冠樵的畫作等等，展品極為珍貴。

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《兒童樂園》於1953年創刊，經歷40年於1995年停刊，是香港最長壽兒童刊物，亦為香港首份以全彩色印刷兒童書刊。書刊內容涵蓋中國神話、世界童話、謎語、遊戲等，70後成長的都不會忘記書中「播音台」、「小圓圓」乃至「叮噹」等專欄，滋育人心。

吳貴龍表示，「50年代很多新移民來到香港，兒童人口特別旺盛。當時星島日報、華僑日報也有兒童版，但滿足不到需求，這《兒童樂園》就應運而生，創辨人羅冠樵先生以中國傳統故事，教育小朋友有良好的品格。那時圖書館、小童群益會等一定有擺放這書，以吸引孩童，看完後相信也有一定的文字基礎。」

第31屆「香港書展」

日期︰ 即日至7月20日

時間︰7月14日及15日/10am至10pm（一樓及三樓展館）

7月16日及17日/10am至12mn（一樓展館）

10am至11pm（三樓展館）

7月18日及19日/10am至10pm（一樓及三樓展館）

7月14日至19日/10am至8pm（五樓展館）

7月20日/9am至5pm（全部展館）

地點︰ 灣仔香港會議展覽中心

票價︰成人/$25、小童/$10 （3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場）

記者︰馮柏偉

