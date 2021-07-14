【消委會】測試40款牛奶與牛奶飲品　13款「高鈣」鈣質含量相差近1倍

▲ 消委會測試40款牛奶與牛奶飲品，當中13款高鈣。

孩子大得快，需要有均衡營養，牛奶可以為小朋友補充鈣質，支持骨骼生長。消委會測試市面40款牛奶及牛奶飲品，各樣本的衛生程度令人滿意，營養含量聲稱亦符合相關要求。不過，消委會提醒，13款「高鈣」樣本當中，鈣質含量可相差近1倍，呼籲消費者小心比較營養標籤。

消委會最近一期月刊測試市面40款牛奶及牛奶飲品，當中13款樣本的鈣含量達「高鈣」水平，即100毫升中含不少於120毫克鈣。至於其餘27款樣本，鈣含量由每100毫升含99.4毫克至119毫克。高鈣牛奶飲品類別的平均鈣含量，較其他類別樣本的平均鈣含量高逾50%。

鈣含量差異大

不過，「高鈣」樣本之間的鈣含量差距近1倍，由每100毫升含121毫克至239毫克。鈣含量最高的樣本為子母牌，每100毫升含239毫克鈣，一份食用分量即攝取約538毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量800毫克的67%。而M&S Food英國全脂奶的鈣含量未達到標示「高鈣」聲稱的要求，消委會已轉交食安中心跟進。

所有樣本中，鈣含量最低的樣本為「明治」，每100毫升含99.4毫克鈣，飲用1份食用分量（236毫升），攝入約235毫克鈣，佔中國營養學會建議的每日成人推薦攝入量的29%。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

消委會引述衛生署意見，高鈣低脂牛奶飲品或普通沒有加鈣的牛奶皆是鈣質的來源。根據中國營養學會的建議，1至3歲的幼兒每日需要600毫克鈣質，4至6歲則需要800毫克；2歲後可飲用熱量較低的低脂奶；5歲後可飲用脫脂奶。

2至5歲的幼兒每日飲奶的分量為480毫升，高鈣低脂牛奶的含鈣量比普通牛奶略高，對於一些飲奶分量較少的幼兒，飲用高鈣低脂牛奶，有助他們得到多些鈣質，但若兒童跟隨健康飲食的原則，可從進食豐富鈣質食物，例如乳酪、加鈣豆奶、板豆腐、深綠色蔬菜等，以攝取足夠的鈣質，便不需刻意選用高鈣奶。

同場加映：燒賣蛋糕當早餐影響專注力 營養師推介營養早餐上堂不再遊魂

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：林愛娜