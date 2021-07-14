【新冠疫苗】網傳打疫苗後變「磁力王」身體可吸附金屬　皮膚科醫生分析4種常見皮膚不良反應

▲ 皮膚科醫生分析4種接種新冠疫苗後，常見皮膚不良反應。

疫苗副作用一直為人關注，最近馬來西亞有民眾聲稱，接種疫苗後身體疑似出現「磁力」，可吸附湯匙、叉子等金屬物品，引起一時熱話。台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜近日就拆解皮膚吸附金屬之謎，同時分析接種新冠肺炎疫苗後4種常見皮膚副作用。

據馬來西亞媒體報道，不少已接種疫苗的民眾陸續在網上分享，打針後身體竟像漫威漫畫（Marvel）角色「磁力王」（Magneto）一樣，出現磁力可吸附各種金屬物品，例如湯匙、刀叉、鑰匙、剪刀等，而即使走路、大力擺動手臂也不會掉落。

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事件引來網民熱烈討論，也有已接種疫苗的網民跟風模仿，其中台灣藝人賴鉻偉的媽媽更拍片示範，從影片可見將近10秒過程中，湯匙都沒有從皮膚上掉落：

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台大醫院Facebook專頁分享了皮膚部主治醫師朱家瑜一篇文章指出，人體皮膚本來就可以吸附湯匙或金屬物品，主因並非人體有磁力，而是皮膚上的皮脂或分泌物造成的吸附現象。只要塗抹滑石粉，吸附現象就會消失。美國疾病管制局 （CDC）亦有出聲明闢謠，呼籲民眾不要以訛傳訛。

而提到接種新冠肺炎疫苗後常見的皮膚反應，朱家瑜引述2021年7月美國皮膚科醫學會期刊一篇分析報告，分析對象包括世界各國414位疫苗接種者（其中83%接種莫德納疫苗、17%接種輝瑞疫苗）發現四種常見皮膚副作用包括：

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朱家瑜補充，雖然常見的4種皮膚副作用包括了蕁麻疹反應，但是經比對分析，發現這些副作用的發生，與本身是否有蕁麻疹或過敏體質無直接關係。因此，目前認為原本有蕁麻疹或皮膚濕疹的人，還是可以接種新冠疫苗。

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責任編輯：羅嘉欣