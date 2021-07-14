【違反限聚令】鄧炳強重申三名官員不知飯局奢華　冀外界勿聚焦飯局人士身份

▲ 保安局局長鄧炳強表示，三名官員已致歉及接受法律代價，聲譽及名聲方面亦已接受代價，相信三名官員未來會謹慎行事。（馮漢柱攝）

3名高官今年3月在灣仔私人會所聚餐時，涉嫌違反4人限聚令被票控5,000元。保安局局長鄧炳強表示，三名官員已致歉及接受法律代價，聲譽及名聲方面亦已接受代價，相信三名官員未來會謹慎行事。

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鄧炳強提到，官員有責任與社會各界，包括各階層連繫，對了解社會發生何事、制定政策非常重要，強調為工作一部分。他指出，官員不能夠離地，又提到辛勞工作後希望可以花時陪伴家人，「但為何要花這些時間出席飯局聚會呢？因為這是工作一部分」。

鄧炳強指出，出席這些飯區需要考慮三點，一是是否涉及利益衝突；二是涉及構成欠別人人情；三是令整體政府聲譽受損更甚蒙羞。他表示，自己曾親自了解事情，指看不到有上述三點情況有所出現。

他表示，公務員規例例明不應接受豪華款待，他強調三名官員事前不知是貴重的款待，亦不察覺到這麼貴重。他重申，三名官員會經一事長一智，日後會更為謹慎；又提到三名官員已經致歉及接受法律代價，聲譽及名聲方面亦已接受代價。

他亦指，社會不應著重於與三名官員聚餐人士的身份，重申官員有責任與社會各界連繫；又指相信未來涉事三名官員會在其他場合會見傳媒，相信屆時或會交代事件。

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記者：曾卓鋒