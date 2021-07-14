【語言發展】中大開發大腦測試30分鐘可預測嬰兒未來語言發展　助家長及早介入訓練　

▲ 香港中文大學近日開發一套腦電圖測試技術，可預測一歲或以下嬰兒長大後的語言能力。（陳國峰攝）

不少家長會擔心子女語言能力發展遲緩影響成長。香港中文大學近日開發一套腦電圖測試技術，可預測一歲或以下嬰兒長大後的語言能力。團隊期望家長可透過測試，及早得知孩子的能力，盡早介入或提供訓練，減低有語言障礙機會。

有關研究由中大何鴻桑認知神經科學教授黃俊文領導，聯同兩名中大醫學院兒科學系教授梁廷勳及林鴻生，透過研究利用腦電圖測試，預測嬰兒長大後的語言能力水平。

團隊早於2017年起招募了118名12個月或以下、家庭以中文為母語的嬰兒，包括普通話及廣東話，安排他們接受腦電圖測試大約30分鐘，以了解在家長手抱睡覺的情況下，其神經系統會對中文語句聲音作出的反應，以得知嬰兒聽到的聲音是否準確。

團隊隨後作約一年半的追蹤研究，當幼童學會說話，再安排他們作語言測試，評估他們的語言能力水平。在綜合及分析腦電圖及語言能力測試所得的數據，構建出一套個人語言發展預測計算程式，系統的預測準確度約92%。

黃俊文指出，有關系統是以人工智能作輔助，以嬰兒的腦電圖測試來預測嬰兒未來語言發展，結果可分為三個階級，分別為較低能力、平均能力及較高能力。

他說，語言能力與精神健康、行為調整、學業成就及就業發展密切相關，若語言能力不佳或會影響個人發展及成就個，如家長可及早得知孩子的能力，愈早介入，語言能力得到改善的功效愈大。

梁廷勳亦指，語言在學習基礎上扮演重要角色，如得知子女的語言能力較低，家長亦可以及早介入，提升語言的潛能。其中，最有效的方法是透過家長每日與小朋友溝通，自然地將訊息輸入其腦海，以促進兒童語言發展。

團隊承認由於近年受到疫情及社會運動影響，家長較少願意參與研究，期望未來有更多嬰兒參與；另現與澳洲兩所大學合作，了解有關系統是否可適用於英文為母語的嬰兒，又期望可以與全民新生嬰兒聽力測試一同測試，讓家長及早得知小朋友的語言情況。

若家長想參加測試，需要到團隊與初創企業「科進語言及學習方案」開發的腦電圖語言發展及預測技術「精準聆聽」進行測試，費用約2500元。有關系統適用於所有足月嬰兒，惟28周以下早產嬰兒、失聰嬰兒則不適用。

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記者：郭詩詩