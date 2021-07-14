【消委會】基因測試收費由數百元至10萬元不等　消委會指可靠性存疑

▲ 消委會以顧客身分查詢，發現測試收費由數百元的單項測試，至近10萬元的綜合檢測不等。（資料圖片）

近年市面出現各式其式的基因測試服務，包括癌症診斷、營養基因組學測試，甚至用以預測兒童的行為和性格等。消委會以顧客身分查詢，發現測試收費由數百元的單項測試，至近10萬元的綜合檢測不等，當中不少至今仍有待臨床研究結果證明其可靠性，檢測結果存疑。消委會提醒，預測性的檢測，有機會受多個基因或外在因素影響，甚至出現假陽性或假陰性等問題。消費者進行這類檢測前，須尋求專業醫護人員意見。

現時基因測試在癌症應用上可分為兩類，一是透過研究癌細胞的分子變化來診斷和治療癌症，稱為伴隨式診斷；二是預測患癌風險。遺傳性腫瘤基因檢測是其中一種，以此進行基因篩查，希望在患癌症之前發現有害的基因變化，便可以預防和及早診斷。

消委會發現，市面上有檢測公司為癌症病人提供癌分子分類基因測試服務，以尋找病人應採用標靶療法，抑或免疫療法治療較好，更聲稱能檢測500多個與癌症相關基因。部分公司又稱，即使沒有醫生轉介，也可安排專業人員分析報告內容及決定再進行甚麼測試；亦有公司表示其測試結果並非醫療報告。

臨床腫瘤科醫生區兆基指，與遺傳性癌症相關的基因數量，現時醫學界普遍認同的數字約為60至70個。他認為，服務供應商聲稱測試超過500個基因或有點誇張，可能連同一個基因的不同突變類型或其他意義未清楚的變體也包括在內。

此外亦有提供遺傳性癌症基因測試服務的公司聲稱收費約2萬多元，部分稱自設化驗所，但只有少量項目在外國測試。區兆基指，這些預測性的測試結果可能「模棱兩可」，有機會出現假陽性或假陰性，建議這種測試必須由遺傳諮詢顧問進行；而在外地，這些顧問要有指定學歷或資歷，但本港暫時未見有關註冊制度和資歷要求。

消委會在2018至2020年期間共接獲15宗相關投訴，而今年則未接獲投訴。總幹事黃鳳嫺表示，過去曾有投訴人質疑基因檢測的準繩度，即使對海鮮敏感，但報告卻聲稱「海鮮承受度非常高」。她認為，消費者不應胡亂接受基因測試，會有不同因素影響結果，建議事前尋求專業人員分析才決定。

消委會提醒消費者，檢測前後均須由主診腫瘤科醫生提供專業意見，並應在醫生臨床督導下進行，確保基因組合的覆蓋範圍與治療計劃相符，以免浪費金錢。此外，有家族病史的較高風險人士，更須全面討論後才決定是否測試，以確保測試的益處大於可能出現的焦慮或甚至被歧視的情況。

對於坊間出現針對兒童基因測試服務。消委會指，儘管基因對天賦、行為和性格等都有一定的影響，惟不能單憑基因測試結果便預測兒童未來的發展和成長，因為後天環境對兒童日後的發展也很重要。孕婦更加不應以簡單的基因測試來判斷胎兒是否患有自閉症，甚至以此決定是否墮胎，做法危險。

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記者：陳子謙