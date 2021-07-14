  • 33°C
香港時間 : 2021714日 (週三) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食速報】A-1 Bakery聯乘GODIVA推巧克力芝士蛋糕　濃醇幼滑口感門市及網店開售【附優惠詳情】

休閒消費 15:31 2021/07/14

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

A-1 Bakery聯乘GODIVA推巧克力芝士蛋糕（圖片由店舖提供）

朱古力控留意了！A-1 Bakery再次與GODIVA 合作，推出濃醇幼滑的 GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕輕便個裝，作為午後輕食及慶祝節日的甜品好選擇，價錢HK$98／個，性價比強！

GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕輕便個裝　HK$98／個（圖片由店舖提供）

GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕上層佈滿來自日本和意大利的可可粉，甜中帶點苦澀，苦中帶著一絲柔滑。

中間是柔滑香醇，濃郁的黑巧克力蛋糕，醇滑香濃的味道，完美配方配上極致的手藝。底層是香脆可口的巧克力曲奇餅底，一啖軟綿綿的蛋糕，一口香脆巧克力曲奇，豐富層次的口感。

由7月16日起，在A-1 Bakery 門市及 A-1 網店都可以訂購GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕。此外，A-1 Bakery 的會員更可享 9 折優惠。

網店訂購：https://bit.ly/2T3OoBP

同場加映：更多簡易朱古力甜品推介，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

 

相關文章

【下午茶】港麗酒店聯乘Venchi推意式朱古力下午茶　2位$558嘆黑朱古力布甸+覆盆子果撻再送禮品
今日 11:18
【下午茶】港麗酒店聯乘Venchi推意式朱古力下午茶　2位$558嘆黑朱古力布甸+覆盆子果撻再送禮品
【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流
今日 13:32
【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流
【書展2021】香港書展疫下開鑼參展商增加 李小龍展區呈現武神閱讀口味
今日 13:43
【書展2021】香港書展疫下開鑼參展商增加 李小龍展區呈現武神閱讀口味

你可能感興趣

【下午茶】港麗酒店聯乘Venchi推意式朱古力下午茶　2位$558嘆黑朱古力布甸+覆盆子果撻再送禮品
今日 11:18
【下午茶】港麗酒店聯乘Venchi推意式朱古力下午茶　2位$558嘆黑朱古力布甸+覆盆子果撻再送禮品
【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流
今日 13:32
【餐廳開幕】四季酒店創新酒吧+大堂咖啡廳即將開業　古典風ARGO配海景嘆創意雞尾酒一流
【書展2021】香港書展疫下開鑼參展商增加 李小龍展區呈現武神閱讀口味
今日 13:43
【書展2021】香港書展疫下開鑼參展商增加 李小龍展區呈現武神閱讀口味
意大利 甜品 日本 朱古力 蛋糕

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
今日 12:55
【千億女友】傳李澤楷郭嘉文5年情結束　大馬女神林宣妤獲力捧
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】