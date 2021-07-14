【飲食速報】A-1 Bakery聯乘GODIVA推巧克力芝士蛋糕　濃醇幼滑口感門市及網店開售【附優惠詳情】

▲ A-1 Bakery聯乘GODIVA推巧克力芝士蛋糕（圖片由店舖提供）

朱古力控留意了！A-1 Bakery再次與GODIVA 合作，推出濃醇幼滑的 GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕輕便個裝，作為午後輕食及慶祝節日的甜品好選擇，價錢HK$98／個，性價比強！

▲ GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕輕便個裝 HK$98／個（圖片由店舖提供）

GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕上層佈滿來自日本和意大利的可可粉，甜中帶點苦澀，苦中帶著一絲柔滑。

中間是柔滑香醇，濃郁的黑巧克力蛋糕，醇滑香濃的味道，完美配方配上極致的手藝。底層是香脆可口的巧克力曲奇餅底，一啖軟綿綿的蛋糕，一口香脆巧克力曲奇，豐富層次的口感。

由7月16日起，在A-1 Bakery 門市及 A-1 網店都可以訂購GODIVA 焗巧克力芝士蛋糕。此外，A-1 Bakery 的會員更可享 9 折優惠。

網店訂購：https://bit.ly/2T3OoBP

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責任編輯：王芷瑩