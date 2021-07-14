【接種疫苗】谷婭溦被打空針手腳麻痹　投訴無門：態度令人心寒

▲ 谷婭溦講被打空針的經過。

谷婭溦在7月12日到醫管局轄下的馬鞍山家庭醫學中心接種新冠疫苗，惟護士將「空針」插入其手臂，及後見到針筒內沒有疫苗液體便立刻抽出，谷婭溦感到不適送院。

在今日（7月14日）下午，谷婭溦在個人社交平台上載留院照片及段片，並撰長文交代她現時情況。

谷婭溦首先指明看到了很多有關今次打空針的報道，而她自己也想說明最真實的情況。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

針筒裡面沒藥水

她表示在7月12號2時到達馬鞍山家庭醫學中心：「大概兩點半左右接種疫苗，進去接種疫苗的過程大概就是，護士叫我坐下然後問我知不知道我是接種科興疫苗，我說是的，然後問了一系列接種疫苗前的須知問題，問完開始打針，在我的左手臂消毒，然後打針，突然我感覺到嚴重的疼痛我就扭頭望向打針的手臂，此時護士才發現針筒裡面沒有藥水。」

當時谷婭溦自己也意識到問題，坦言非常生氣的大聲的質問對方為何沒有藥水都可以打針：「在我不知所措的時候護士在同一手臂同一位置幫我又注射了一針有藥水的針，前前後後一共打了兩針！」

▲ 谷婭溦。（陳家瑩 攝）

頸部麻痹抽搐

谷婭溦續指，當時護士一直跟說沒問題，然後就將她打發：「走出打疫苗的房間，出到大廳我很生氣的跟我朋友說我剛才被打了空針，然後我就再一次進去找剛才幫我打針的護士，一開始並不理我還不讓我在那裡理論，後來我很大聲的說你們怎麼可以打空針才把護士長吸引過來，然後在我強烈的要求下才把給我打空針的姑娘她的工作證紀錄下來。」

同時，同行的朋友也有幫打往醫管局的投訴：「沒過多久護士長跟我說會安排這裡的主治醫生來給我檢查，也不知道是不是投訴電話起了作用，在這期間也來了一位說是威爾斯醫院過來的負責人，等待的過程我開始頭暈想吐，左手臂左腳還有左邊頸部開始麻痹，頸部開始抽搐。」

救護車上嘔吐

谷婭溦形容此時自己開始感到害怕：「他們跟我說幫我叫999去最近的威爾斯醫院做進一步的檢查，在等待的過程中他們有幫我量血壓好在一切正常，但身體的難受也的確真實存在的，去威爾斯之前我有問他們會不會有一個負責人跟我們一起過去，那位從威爾斯過來的負責人說她已經跟那邊醫院對接好了，說我過去就可以了。」

在往威爾斯的救護車上，谷婭溦嘔吐兩次，但是到達後卻發現沒有任何的對接：「就連我是什麼情況都沒有人知道，然後我自己告訴護士告訴醫生剛才發生了打空針的事情，所以安排我做了心電圖，照x光，還有CT，因為發生了一連串的事情所以另我很不安心所以在朋友來探望我的時候跟我說要我報警留一個案底。」

有關方面未道歉

谷婭溦再稱：「做完這一系列的檢查醫生跟我說報告顯示沒有什麼問題，但是我左邊麻痹怕有神經上的問題然後也做了抽血，做完後大概等了一個多小時我就自行簽字離開醫院，在做這些檢查的途中我們也有打電話給馬鞍山家庭醫學中心表示我們想要轉去私家醫院再做一些詳細的檢查但是對方都是一直在推託不予理會。」

直到7月13號，谷婭溦再次不舒服，全身發軟冒大汗，左手臂及左腳麻痹：「家人趕緊把我送往私家醫院，期間再次打電話給馬鞍山家庭醫學中心都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才會有人接，就這樣的態度真的很令人心寒。」

她最後指：「新聞報導一直說有人來跟我道歉，但是到現在為止也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於責任人方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著，這就是目前所有的狀況。」

威爾斯親王醫院致歉

谷婭溦指威爾斯親王醫院未有向其親身道歉，而有關方面在昨日（7月13日）就事件發出公開新聞稿稱：

一名女士昨日（指7月12日）下午到馬鞍山家庭醫學中心接種新型冠狀病毒疫苗。護士將疫苗針筒的針頭插入其手臂肌肉，注射前發現針筒內並未注入疫苗液體。護士隨即將針筒抽出，再為她重新注射疫苗。



該名女士在重新接種疫苗約十分鐘後，表示感到暈眩、左邊身痲痺及乏力。診所醫生隨即為其檢查，確定她傷口沒有紅腫及皮下氣腫。由於該名女士表示仍然感到不適，診所安排她轉到本院急症室作進一步檢查，包括肺部X光、心電圖及腦部電腦掃描等，結果未有發現異常情況，病人其後要求自行出院。



院方就事件向病人致歉，並會與病人保持密切溝通及提供所需協助。



院方非常關注事件，會檢視疫苗注射程序，避免同類事件發生。院方已透過「早期事故通報系統」，向醫院管理局總辦事處作出通報。