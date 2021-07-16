【靚太安樂窩】白居二首抽即中耗盡積蓄終圓上車夢　80後夫婦62萬打造人性化智能家居

▲ 裝修前單位設計較雜亂，間隔缺乏實用性。在清拆一間睡房擴大客廳面積後，各房間隔亦變得平均。

雖然親力親為裝修設計家居的過程艱辛，但辛苦背後卻有種說不出的滿足感，家居更充滿個人特色。有80後男戶主在裝修前特地學習室內燈光設計，加上這對夫婦對於生活的追求和執著，設計出人性化和美學兼備的智能家居。

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這對首次置業的80後夫婦於2018年抽中「白居二」位於筲箕灣東旭苑的一個實用面積為650呎居屋單位，2019年年初收樓，同年8月開始裝修。他們希望有個真正屬於自己的家，更計劃在1-2年內實行生育大計。因此，戶主表示擴大實用空間，同時將個人風格融入新居，是他們這間「Smart Home」的必備條件。

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▼ 點擊圖片放大 +5 ▲ 採用簡約線條設計，有助從事創作的戶主們思考。(圖片由受訪者提供) ▲ 書房裝修後以白色為主，更設有訂造衣櫃和高櫃收納雜物。(圖片由受訪者提供) +4

打造個性化x智能化家居

由於男女戶主喜愛陽光與海灘，所以單位牆身和傢俬以白色和藍色為主，使單位更光猛舒適。除方便日後配搭不同款式傢俱或裝飾佈局外，簡約線條設計更有助從事創作的戶主們思考。男女戶主更表示新居同樣與貓貓共融，故設置貓屋同時，亦在洗手間預留放置貓砂的位置。

另外，更度身訂造適合戶主身高和要求的傢俱，如廚房及洗手間枱面高度比一般高至25cm，又暗藏多個儲物空間收納雜物。熱愛高科技的男戶主更將自動化設備融入家中，如使用無線網路控制燈光系統、聲控指令遠程控制各組家電等。

男戶主: 想做得岩心意，真係要比200%心機

由對室內設計零認識到精心完成全屋裝修，男戶主坦言「由設計測量到格價過程等都一腳踢，成日放工後通宵諗，過程精神被虐但幾enjoy」。他又建議想自己動手裝修的有心人可先評估裝修公司各方面能力，而自己都可多參與多做資料搜集，在裝修前中後期可聘請公證行去檢查裝修情況，而最重要是簽約前須清楚條款。

工程詳情：

裝修時間大約一年，總費用約100萬，當中包括：裝修工程、訂造傢俬和購買電器等項目。

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責任編輯：張懿慧