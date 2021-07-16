  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚太安樂窩】白居二首抽即中耗盡積蓄終圓上車夢　80後夫婦62萬打造人性化智能家居

休閒消費 14:48 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

裝修前單位設計較雜亂，間隔缺乏實用性。在清拆一間睡房擴大客廳面積後，各房間隔亦變得平均。

雖然親力親為裝修設計家居的過程艱辛，但辛苦背後卻有種說不出的滿足感，家居更充滿個人特色。有80後男戶主在裝修前特地學習室內燈光設計，加上這對夫婦對於生活的追求和執著，設計出人性化和美學兼備的智能家居。

點擊大圖了解裝修前更多照片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這對首次置業的80後夫婦於2018年抽中「白居二」位於筲箕灣東旭苑的一個實用面積為650呎居屋單位，2019年年初收樓，同年8月開始裝修。他們希望有個真正屬於自己的家，更計劃在1-2年內實行生育大計。因此，戶主表示擴大實用空間，同時將個人風格融入新居，是他們這間「Smart Home」的必備條件。

點擊大圖了解裝修後更多照片：

    點擊圖片放大
    +5
  • 採用簡約線條設計，有助從事創作的戶主們思考。(圖片由受訪者提供) 書房裝修後以白色為主，更設有訂造衣櫃和高櫃收納雜物。(圖片由受訪者提供)
    • +4

打造個性化x智能化家居

由於男女戶主喜愛陽光與海灘，所以單位牆身和傢俬以白色和藍色為主，使單位更光猛舒適。除方便日後配搭不同款式傢俱或裝飾佈局外，簡約線條設計更有助從事創作的戶主們思考。男女戶主更表示新居同樣與貓貓共融，故設置貓屋同時，亦在洗手間預留放置貓砂的位置。

另外，更度身訂造適合戶主身高和要求的傢俱，如廚房及洗手間枱面高度比一般高至25cm，又暗藏多個儲物空間收納雜物。熱愛高科技的男戶主更將自動化設備融入家中，如使用無線網路控制燈光系統、聲控指令遠程控制各組家電等。

男戶主: 想做得岩心意，真係要比200%心機

由對室內設計零認識到精心完成全屋裝修，男戶主坦言「由設計測量到格價過程等都一腳踢，成日放工後通宵諗，過程精神被虐但幾enjoy」。他又建議想自己動手裝修的有心人可先評估裝修公司各方面能力，而自己都可多參與多做資料搜集，在裝修前中後期可聘請公證行去檢查裝修情況，而最重要是簽約前須清楚條款。

工程詳情：

裝修時間大約一年，總費用約100萬，當中包括：裝修工程、訂造傢俬和購買電器等項目。

同場加映：專家去垢還原拆洗風扇抽氣扇步驟【下一頁

責任編輯：張懿慧

相關文章

【靚太安樂窩】$7000翻新旺角60年殘破不堪唐樓房間　義氣港男收留無家可歸好友
12:28 2021/06/17
【靚太安樂窩】$7000翻新旺角60年殘破不堪唐樓房間　義氣港男收留無家可歸好友
【靚太安樂窩】愛妻號老公買樓贈予老婆作週年禮物　全屋淘寶+IKEA僅花5萬翻新成溫馨家居
10:32 2021/06/25
【靚太安樂窩】愛妻號老公買樓贈予老婆作週年禮物　全屋淘寶+IKEA僅花5萬翻新成溫馨家居
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設

你可能感興趣

【靚太安樂窩】$7000翻新旺角60年殘破不堪唐樓房間　義氣港男收留無家可歸好友
12:28 2021/06/17
【靚太安樂窩】$7000翻新旺角60年殘破不堪唐樓房間　義氣港男收留無家可歸好友
【靚太安樂窩】愛妻號老公買樓贈予老婆作週年禮物　全屋淘寶+IKEA僅花5萬翻新成溫馨家居
10:32 2021/06/25
【靚太安樂窩】愛妻號老公買樓贈予老婆作週年禮物　全屋淘寶+IKEA僅花5萬翻新成溫馨家居
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
上車盤 居屋自由市場 居屋二手市場 香港物業 居屋 家居 生育 智能家居 東旭苑 首次置業

最高瀏覽

【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手