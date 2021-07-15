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【東京奧運】12歲女生自學滑板出戰東奧　成英國史上最年輕奧運選手

親子 16:49 2021/07/15

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12歲的Sky Brown將代表英國出戰東奧滑板項目，是英國史上最年輕的奧運選手。

因疫情延期一年的東京奧運將於下周五（23日）揭幕，今屆奧運新增5個項目，包括棒球/疊球、空手道、運動攀登、衝浪，以及滑板。一名年僅12歲的女生將代表英國出戰滑板項目，成為英國史上最年輕的夏季奧運選手。

Sky從小熱愛滑板。（IG圖片）

成英國史上最年輕奧運選手

綜合英國傳媒報道，現年12歲的英日混血兒Sky Brown，將與14歲的Bombette Martin代表英國出戰女子滑板項目。據報，Sky出賽時將會是13歲零11日，打破當時13歲零44日，在1928年出戰阿姆斯特丹奧運，游泳選手Margery Hinton的紀錄。

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年紀輕輕的Sky現時世界排名第3，她曾經在多個公開賽獲獎，亦是比賽中最年輕的參賽者。Sky的爸爸是英國人，早年移居美國，而媽媽是日本人，兩人在日本認識。Sky在日本宮崎縣出生，有一半時間在日本讀書，其後一家人搬回美國。

Sky童年醉心玩滑板，特別的是她沒有教練，亦沒有接受過正式課堂訓練，而是從YouTube上自學滑板技術。父母亦十分鼓勵她玩滑板，並無強逼女兒進行專業訓練。Sky在8歲成為職業滑板運動員，開始參加不同的大型比賽，並屢次獲獎。她指在玩滑板時，感到自由和快樂。

Sky去年訓練時發生嚴重意外。（IG圖片）

去年曾發生嚴重意外

雖然Sky去年在美國加州訓練時，曾經發生過嚴重意外，從高空摔下導致頭骨、左手腕及左手骨折，由直升機送院時昏迷，花了長時間復元。不過意外並無影響她對滑板的熱愛程度，

我一點也不害怕。當我回到滑板上，我感到很開心和更強大，因為我仍有很多事情想去做。

即使Sky是今屆奧運年紀最小的參賽者之一，她表示會盡最大努力，並希望藉此經歷向所有人展示滑板運動的優點，同時鼓勵女生也可以玩滑板，打破一般人對滑板持有男性化的印象。

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責任編輯：王明芳

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