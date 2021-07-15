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【提高競爭】智庫倡活化本地旅遊業　推大灣區導遊認可證、社區深度遊

社會 00:00 2021/07/15

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為提高本港旅遊業吸引力和競爭力，有智庫組織製作研究報告。智經研究中心高級研究員周勉（左）、高級顧問楊幗華、總監（研究）程燕芳（右）（曾耀輝攝）

疫下全球旅遊業停擺，為提高本港旅遊業吸引力和競爭力，有智庫組織建議政府成立專責局打理旅遊事務，放棄「景點式」發展方針，改以社區深度遊，邀請居民擔任嚮導員介紹當地風情，增設「水上的士」路線加強景點之間連系，並確立本地導遊於大灣區執業資格，擴闊行業出路。

智經研究中心今（15日）發表《香港旅遊業未來規劃：接通環球 連繫灣區 營造社會》研究報告，提出活化業界7大建議方針，共33項詳細建議，以建立健康可持續的旅遊模式，重塑香港品牌，重建旅遊到訪本港的信心。報告提議，當局可成立文化及旅遊局，負責統籌旅遊業界事務，為業界提供更多的財政和政策上支援。

報告又提到，港府可參考澳門珠海兩地互通的認證制度，與大灣區相關部門協作，推出跨地域導遊認可制度，讓本地導遊可在大灣區執業，以及推出區，與大灣內其他城市合作推出旅遊行程套餐，增加旅客到訪機會，擴闊行業出路。

報告補充，「景點式」發展方針已落伍，須發掘具本地特色的社區景點，將老區打造成旅遊景點，並邀請當地居民及不同界別人士擔任嚮導，帶領遊客從建築、藝術、歷史等範疇探索當區獨有面貌，並提議延續618上海街等活化項目，但為免出現以往旅客過多導致擾民的情況出現，報告建議當局開發須由居民角度出發，平衡居民與旅客的需求。

程燕芳舉例，旅客普遍只到訪海洋公園，但南區的香港仔、鴨利洲亦可體驗漁村風情，當局可增加「水上的士」的路線，方便遊客到訪當地。（曾耀輝攝）

當局亦可透過「點線面體」整合旅遊資源，即以交通串通各個景點，讓鮮為人知的景點可以通過方便的運輸系統，帶動更多旅客前往。總監（研究）程燕芳舉例，旅客普遍只到訪海洋公園，但南區的香港仔、鴨利洲亦可體驗漁村風情，當局可增加「水上的士」的路線，方便遊客到訪當地。

副主席李金鴻認為，本地旅遊業須徹底改變，制訂長遠規劃，以免被對手拋離。當局必須及早籌謀轉型，並聯同業界對焦突破旅遊發展的樽頸，完善產業體系及結合社區參與連繫居民，推動可持續的旅遊發展，藉以創造長遠及正面的社會效益。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

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記者：陳麗娜

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