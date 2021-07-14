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【香港書展】書商「轉陣」移民書暢銷　疫情影響旅遊書最平20元一本

社會 14:34 2021/07/14

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書商今年「變陣」，轉攻英國、澳洲等地移民書籍。（蘇文軒攝）

一連7天的書展今日開幕，受疫情影響，以往主打海外旅遊書籍的書商，暫時未新出版旅遊書，反而見本港再現移民潮，決定變陣轉攻英國、澳洲等地的移民書籍；亦有書商劈價以20元一本出售旅遊書。

即看書展首日情況及書商反應：

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【香港書展】書展首日開鑼書迷指入場人流不及以往　應屆DSE掃參考書作最後衝刺。詳情即看：【下一頁】

【香港書展】書展不設現金購實體票　特設上午進場票優惠鼓勵市民分流進場。詳情即看：【下一頁】

書商經緯文化負責人馮家偉表示，今年售賣的書籍僅餘1成屬旅遊書，反而有關移民的書籍銷量不錯，更推出第二版，更新部分移民最新資訊，亦推出介紹香港特色建築書籍，馮家偉笑言已可作「移民手信」，予準備移民的港人留個紀念。

有書商將舊版旅遊書以20元出售，跨版生活負責人王先生表示，受疫情影響未能通關，但相信市民仍有旅遊意欲，旅遊書仍有一定銷路。但他認為今年書展人流遜於以往，連同兒童書等整體生意額少以往約1、2成。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒、曾卓鋒

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