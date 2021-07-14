【香港書展】書商「轉陣」移民書暢銷　疫情影響旅遊書最平20元一本

▲ 書商今年「變陣」，轉攻英國、澳洲等地移民書籍。（蘇文軒攝）

一連7天的書展今日開幕，受疫情影響，以往主打海外旅遊書籍的書商，暫時未新出版旅遊書，反而見本港再現移民潮，決定變陣轉攻英國、澳洲等地的移民書籍；亦有書商劈價以20元一本出售旅遊書。

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書商經緯文化負責人馮家偉表示，今年售賣的書籍僅餘1成屬旅遊書，反而有關移民的書籍銷量不錯，更推出第二版，更新部分移民最新資訊，亦推出介紹香港特色建築書籍，馮家偉笑言已可作「移民手信」，予準備移民的港人留個紀念。

有書商將舊版旅遊書以20元出售，跨版生活負責人王先生表示，受疫情影響未能通關，但相信市民仍有旅遊意欲，旅遊書仍有一定銷路。但他認為今年書展人流遜於以往，連同兒童書等整體生意額少以往約1、2成。

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記者：蘇文軒、曾卓鋒