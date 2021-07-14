【港區國安法】首被控國安法案續審　辯方專家指乏證據所有人對標語具相同詮釋

▲ 辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯。（資料圖片）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（14日）於高等法院續審。辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯今續作供指，若控方要證明展示標語的人，必然在表達某個意思，則必須證明所有人對於該標語都只有同一詮釋，但控方專家證人似乎未有提供證據。

辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯今早繼續作供指，他要驗證的假設是，「光復香港 時代革命」標語是否如控方專家證人劉智鵬所指，只有一種詮釋，即將香港從中國分裂出去。

李續指因為若控方要確定展示有關標語的人，必然是在表達某個意思的話，控方就需證明所有人對於該標語都只有同一個詮釋。既然劉的報告結論是，有關標語只有一個詮釋的話，李的研究目的就是要驗證劉的結論，因為似乎劉本身並沒有提供相關證據，只是附帶了一份由警方所作有關標語使用情況的報告。

李又指，他不認同劉於庭上作供時指，若每個人對同一句句子有不同詮釋，人與人之間便不可能溝通的說法。李指出即使各人對句子有不同詮釋，仍可透過一些解釋而作出溝通，否則人與人之間不會出現誤會，亦不可能有創意寫作。

李又舉例指，使用同一句口號的人，可能有共同目的但不同詮釋，例如早年有人在示威中高呼「我要真普選」的口號，但到底何謂「真普選」，則各人想法可能有異。

被問及不認同「光復」兩字的英文翻譯為「liberate」，李解釋指雖然他們不認同此翻譯，但亦明白此翻譯已被廣泛使用，但作為一個使用中文的人，即使同時看到中英文版本的標語，亦只會留意到中文版。李又指即使以「liberate」作為「光復」的翻譯，亦應只是開發了多一個可能的解釋，而不是唯一的解釋。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝