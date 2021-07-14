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【全民造星III】ANSONBEAN 最愛朱古力甜筒　喪食甜筒不怕肥

娛樂 15:22 2021/07/14

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ANSONBEAN拍雪糕廣告。

跳跳紮的男歌手ANSONBEAN最近拍雪糕廣告，見他兩隻手指小心翼翼掂着最後一啖甜筒尖，像要跟情人道別般依依不捨，原來他鍾情朱古力甜筒，而且喜歡由底開始慢慢啜，對甜筒尖有情意結。

全新廣告將於今日（7月14日）黃昏6時面世，拍攝當日由清晨開始在運動場拍攝，ANSONBEAN趁未埋位就地取材做運動谷肌，又拉筋又引體上升，一輪熱身後，他像叉足電一樣跳跳紮滿場飛。

為配合航拍和多角度拍攝，他又唱又跳十幾趟，雖然滿頭大汗，但越跳越起勁。之後「文戲」拍攝食甜筒鏡頭，但正值陽光普照的下午，加上他熱情笑容，手上甜筒似乎亦加速溶化，為捉緊時間，ANSONBEAN甜筒一支接一支不停食，眨眼就掃了20支。

今次是他第一次拍廣告兼寫廣告歌：「好新奇，好開心。平時寫歌要諗題材，有時好苦惱，但今次目標好清晰，好得意嘅新嚐試，又唱歌又Rap，好好玩。第一次拍廣告跳舞加唱歌，好似拍咗個MV咁，好正，仲有航拍好有型，咁食雪糕又真係好型！」

ANSONBEAN並說：「雖然每支咬兩啖要Cut機，但一口氣食了20支甜筒，計埋都有5至6支份量。」

會否因操肌放棄食雪糕？他說：「其實都唔係太甜，間中我當飯後甜品都OK，加上嗰日拍廣告拍咗成日，出咗好多汗，拍完無肥咗，反而仲大隻咗添，正！」

問最愛哪種口味？他搶答「朱古力」並解說：「呍呢拿『味』、芒果『味』、香芋『味』，只有朱古力唔係食『味』而真係食朱古力，好似好抵咁，所以特別鍾意食朱支力甜筒。」

理由特別，連食甜筒的方式亦好特別：「讀書嘅學校小賣部有甜筒賣，Lunch時候會同同學一齊跑落去買，再跑返上課室食，我學校傳統由底開始啜返上食，都幾有趣！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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