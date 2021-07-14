【公大改名】立法會三讀通過公大改名為「香港都會大學」　校方盼新校名可讓大眾更了解大學使命

▲ 立法會三讀通過《2021年香港公開大學（修訂）條例草案》。（資料圖片）

立法會今日（14日）三讀通過《2021年香港公開大學（修訂）條例草案》，香港公開大學（公大）的中，英文名稱將於今年9月1日正式式改為「香港都會大學」及「Hong Kong Metropolitan University」。

公大校董會成員及大學管理層今日聚首一堂，慶祝條例草案獲批，並期盼新名稱能讓公眾對大學的使命，角色及發展策略有更準確的認識和理解。

公大校董會主席黃奕鑑感謝各界的支持，指非常高興立法會今天正式通過公大改名為香港都會大學。在新學年將採用新名稱和新校徽，標誌著大學開展新的重要里程。他說，校方會繼續精益求精，致力提升教學和研究水平，為香港高等教育作出貢獻。

公大校長林群聲衷心感謝大學同仁一直努力不懈，堅守優質教育的理念。他說，在大學重新命名後，會繼續堅持大學教育的初心，一如既往致力，為每位學生提供優質教育，開辦多元創新，配合社會趨勢的課程，同時積極開拓策略性研究，以回應香港以及鄰近地區的發展需求，實踐新校名和校徽所盛載的理念和抱負，為香港這個大都會增添動力。

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責任編輯：郭詩詩