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【5000元消費券】花旗銀行夥WeChat Pay HK推加碼優惠　可賺取540元獎賞

社會 15:47 2021/07/14

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

花旗銀行將夥拍儲值支付工具 WeChat Pay HK 推出加碼優惠。（資料圖片）

首期5000元電子消費券最快8月1日可以領取，不同的電子平台各出奇招提供不同優惠。花旗銀行將夥拍儲值支付工具 WeChat Pay HK 推出加碼優惠，合資格客戶可賺取高達540元獎賞。

    點擊圖片放大
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花旗銀行今日（14日）宣布，由即日起，登記政府派發的5,000元電子消費券，並將 Citi Visa 信用卡綁定至WeChat Pay HK，可享即時獎賞。合資格客戶更可享浪接浪的加碼商戶優惠及簽賬優惠，同時可參加 Citi 加碼大抽獎活動有機會贏取額外5,000元獎賞。

Citi Visa 信用卡客戶享WeChat Pay HK加碼優惠:

推廣期 優惠詳情 獎賞
由即日起至8 月 14 日 成功透過 Citi 指定連結選用 WeChat Pay HK 登記政府派發的HK$5,000消費券 HK$40電子現金券
7月15日至9月30日 成功綁定 Citi Visa 信用卡 2 至 WeChat Pay HK HK$40電子現金券
由即日起至7月31日 參加 WeChat Pay HK「每週狂賞印」完成 指定任務每集齊 3 個印花 HK$5電子現金券，
最多可賺取HK$10 電子現金券
由即日起至8月31日 於 Citi Mobile® App 「Get More」登記「Citi 加碼 HK$5,000 大抽獎」，並透過 WeChat Pay HK 以 Citi Visa 信用卡 2簽賬一次 有機會贏取額外HK$5,000獎賞
7月19日至8月31日 於一田單一簽賬額滿 HK$400 HK$20即時折扣優惠及 HK$10電子現金券
8月或9月 簽賬優惠 (詳情將於稍後公佈) 高達 HK$420電子現金券
獎賞總值高達 HK$540 + 「Citi 加碼 HK$5,000 大抽獎」HK$5,000

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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