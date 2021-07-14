【7.21暴動案】所有被告完成求情　法官質疑有被告稱拿木棍保護自己之說法

▲ 被告鄧英斌。（資料圖片）

前年7.21元朗白衣人暴動事件，5名被告被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成立，另有兩人認罪，其中4人昨（13日）已完成求情，餘下3人今（14日）於區域法院進行求情。其中被告鄧英斌的代表大律師在法官質問下稱，他拿棍到場是為了保護自己，法官不接納解釋。法官又表示，鄧英斌在月台上拿著棍，亦是身穿白衣，有其他人激烈襲擊，他們或覺得此人身穿一樣的制服，有鼓勵作用。所有被告求情完畢，判刑押後至7月22日。

代表鄧英斌的大律師謝英權今求情時指，除了呈交書面求情外，並呈2封求情信，包括元朗區議員沈豪傑，另外八鄉內有過百名村民，聯署簽名表示支持作為河瀝背村村長的鄧英斌。

法官葉佐文問及被告民望是否高，謝確認，法官質疑為何案發當晚，沒有人與被告一起去元朗站現場，並問被告是否「一個都唔識」（白衣人），謝亦確認。

謝補充指，鄧英斌事發前在元朗站附近聽到街坊稱「有人入元朗搞事，西鐵站出咗事」。法官質問，他如何憑一己之力保護整個元朗，以及為何會一個人拿著棍到元朗站？謝則解釋，鄧英斌只是想到場了解，途中在地上拾起棍，用作保護自己，但他最終沒有用過。

法官質疑，鄧英斌到場前已拿棍，是否已經預計會動武？謝強調，鄧只是到場了解發生何事。法官問及如被告發現有事，應該會報警？謝回應，「當然啦，但警方係咪受理就唔知喇」。法官即質疑鄧「係咪對警方冇信心？」謝重申鄧對警方有信心，但再被法官追問為何不報警，謝解釋已經有街坊報警，但警察沒有到場。法官與謝對答一番後，法官最終表示不接受他拿棍是保護自己的說法。

謝及後又解釋，鄧英斌在月台上拿棍，是想觀看車廂內是否有村民打人或被打，他之後退到對面月台觀看，亦丟下了手上的棍。但法官表示，鄧在月台上拿著棍，亦是身穿白衣，站在很近車廂前的位置，有其他人激烈襲擊，或會令他們覺得鄧身穿一樣的制服，有鼓勵作用。

林啟明則透過大律師表示，已知錯及有悔意，不打算說任何藉口，僅希望盡快獲釋。

法官聽取代表鄧懷琛的大律師馬子安求情時指，被告所涉案情可能是本案中最嚴重的。根據救護員的證供，被告曾在事發期間阻礙1名男子離開，非法禁錮對方，馬則指當時鄧懷琛只想對方留下作解釋。法官指非合理辯解，更是加刑因素，法官並指鄧懷琛從英龍圍跑上車站，在其他人拉卷閘時用遮柄打卷閘，形容「佢都好勇武喎」。

馬進一步解釋指鄧懷琛只是在地上拾起棍，想擊退襲擊他的人。法官即時反問「兩個被告都執到棍，點解嗰晚周地都係棍？」馬表示亦無法解釋。法官重申，被告舉手一指，便有幾個人加入其他人圍毆一個黑衣人，參與指揮，刑責高於一般暴動及傷人的被告。

7名被告均求情完畢，法官押後至7月22日判刑，被告還押候判。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂