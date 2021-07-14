【剝牙奪命】剝牙打麻醉疑藥物過敏　3歲男童臉腫脈搏變慢送院不治

▲ 3歲男童剝牙，疑因藥物過敏而死亡。

一個拔牙小治療，竟然奪去孩子的性命。美國堪薩斯州一名3歲男童，早前在牙醫診所拔牙時，注射麻醉藥後突然脈搏變慢，送院搶救無效死亡。警方指，男童的死因可能與過敏有關，但當局未有對案件展開刑事調查。

▲ 男童剝牙打麻醉，疑過敏死亡。（影片截圖）

綜合外媒報道，美國3歲男童Abiel Valenzuela Zapata因為蛀牙，在本月6日與媽媽Nancy前往一間兒童牙醫診所拔牙。然而，在牙醫注射麻醉藥後，Abiel的臉頰就開始變得腫脹，而且脈搏也變得愈來愈慢。

牙醫發現不妥後，連忙幫Abiel進行心肺復甦（CPR），並報警將他送院，可惜經搶救後，Abiel仍返魂乏術。

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媽媽盼查出確實死因

Abiel的媽媽Nancy在事發後非常自責，她表示，兒子生前活躍好動，一直跑來跑去，甚至聯合兄弟姊妹也一起搗蛋，是「麻煩製造者」。她又指，一家人都很想念兒子，因為他是家裡最吵的孩子，如今卻再也聽不見他的笑聲，看不到他的微笑，沒有他的房子，感覺也不一樣。

作為一個母親，我覺得自己辜負了兒子，因為我沒有保護好他。

▲ 媽媽希望查出兒子的死因。（影片截圖）

她表示，希望為兒子查出事實真相，並引起更多父母關注事件，因兒子以往沒有出現其他醫療問題。

他的心臟突然停止跳動，是突然之間，所以一定是出現了甚麼問題。

牙醫向警方表示，從沒遇過類似的情況，而且Abiel沒有任何已知的藥物或食物過敏史。當地警方指，Abiel的死因可能與過敏有關，因此警方未有展開刑事調查。

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責任編輯：王明芳