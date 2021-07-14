【死因研訊】警開槍擊斃癮君子死因研訊續　專家指射手腳只在電影出現

▲ 專家證人警司（槍械訓練）麥啟立今於死因庭作供。(陳卓欣攝)

癮君子兩年前在位於油麻地新填地街的佳寶超級市場內斬傷男店長，男子遭警員開槍擊斃，死因庭今（14日）續研訊。槍械專家證人麥啟立今作供，死因研訊主任問及，當時死者及開槍警員相距6呎，是否仍應錨準身體最大面積射擊，專家認同，並指射擊手或腳部只會在荷里活電影中出現。

本死因研訊已傳召所有證人作供，死因裁判官將於本周五（16日）總結證供，以及引導陪審團作出裁決。

專家證人警司（槍械訓練）麥啟立今作供稱，根據《警察通例》及警察程序手冊，警員在阻止可致命或可造成嚴重受傷的襲擊時，並無其他較低武力能阻止，便可使用槍械。

就開槍警員張健龍曾作警告「警察，咪郁，否則開槍」，但未有完成第2次警告便開槍，麥啟立指張已警告死者李浩庭（54歲）不要做什麼，否則會使用武力，但第二次警告時情況太危急而未有說完，他認為張開槍整體上乎合警方指引。

麥啟立續指，傷者當時明顯有生命威脅，以開封的刀部襲擊頭部可致命。死因研訊主任詢問指當時死者及開槍警員相距6呎，警員向其身體最大面積射擊，可否以射擊手腳部位代替。

麥啟立認同警員做法，指射擊手腳基本上是不可能的任務，因為目標的手腳郁動大，若果射不中，對方有機會繼續施襲，又可能令目標身後的人有危險。麥啟立並指射擊手腳部分只會在荷里活電影中出現，外地如蘇格蘭、澳洲等地均採用相同政策。

死因裁判官詢問警員可否用電槍代替真槍射擊，麥啟立表示不建議在危急情況下使用，原因是未必有效即時阻止襲擊。

死因庭亦傳召法醫郭嘉琪作供，她驗屍後認為死者因胸口槍傷致死，多處內部器官創傷，子彈穿過了肺部、心房、大動脈及食道，這可引致大量流血。

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記者：陳卓欣