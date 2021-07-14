【刑事恐嚇】31歲元朗區議員涉刑恐被捕　去年曾於fb上傳軍刀照

▲ 警方拘捕一名元朗區議員涉嫌企圖刑事恐嚇罪。（曾秋文攝）

警方拘捕一名元朗區議員涉嫌企圖刑事恐嚇罪。去年3月22日一名市民報案指在社交媒體看到一則訊息後感到擔心及恐懼於是報警，警方其後翻看該則在2020年3月21日發佈的訊息，大意指早前接獲投訴指有村民在天耀邨內聚賭玩啤牌 ，於是有人決定在兩日後下午1時到天耀邨「掃場」，並上載一把利刀的圖片。

警方其後兩次諮詢律政司法律意見後，交由元朗重案組第3隊跟進，今日(14日)早上6時50分持法庭搜令到天水圍一單位，拘捕涉案姓何(31歲)男子，檢獲兩部電腦和一把利刀，該刀與社交媒體上載的圖片外形相似，探員其後再到天水圍的辦事處進行調查，但再無發現。

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警方表示被捕人仍被扣留，當完成調查程序後，警方會正式落案起訴「企圖形事恐嚇」罪，將准許他保釋外出，需在本月22日到屯門裁判法院應訊。

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記者：曾秋文