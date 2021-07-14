【違規經營】菲律賓會曾營運餐飲遭發警告信　民政局：本月發現再辦餐飲服務需監察

▲ 菲律賓會（The Filipino Club）主要體育設施是草地滾球場，舉行各級草地滾球賽事。（資料圖片）

位於佐敦京士柏的菲律賓會（The Filipino Club），主要體育設施是草地滾球場，舉行各級草地滾球賽事；2011年以1,000元象徵式地價，獲政府租出衛理道3萬呎地皮15年，地契要求會所不准將餐廳分租予其他人經營，非會員也不能在餐廳消費。

地政總署曾接獲投訴，指菲律賓會涉嫌違契，曾多次派員巡察，並要求會所提供營運資料。地政總署認為沒有證據，證明菲律賓會違反地契有關禁止分租的條款；但就該會餐飲服務的營運模式，於2019年向菲律賓會發出警告信，要求糾正情況。

地政總署去年4月跟進視察時，發現該會的餐廳已結業。地政總署在2021年7月巡察時，發現該會重新提供餐飲服務。署方正聯同有關決策局密切監察其營運模式，並會在需要時採取適當行動。

民政事務局局長徐英偉回覆立法會議員書面質詢時稱，私人體育會須按地契規定營運。民政事務局在有需要時，會突擊巡查懷疑違規個案，監察契約用地使用情況。



於2018至2020年，地政總署曾就8宗涉嫌違反私人遊樂場地契約條款的投訴和轉介個案，巡查涉及場地。經調查後，1宗個案並沒有發現違反地契條款的情況；而其餘7宗個案則有違契情況。地政總署已採取執行契約條款行動，當中2宗個案的承租人已糾正違契事項；餘下5宗個案糾正違契的事項仍在進行中。地政總署會繼續跟進該等個案，如承租人多次違反契約條件，地政總署不排除收回有關土地。

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責任編輯：吳卓峰