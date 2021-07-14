【同志爸爸】無懼流言蜚語收養體弱多病孤兒　男同志爸爸悉心栽培成奧運跳水選手

▲ 無懼流言蜚語收養體弱多病孤兒，男同志爸爸悉心栽培成奧運跳水選手。

愛無分性別，美國一名男同志Jerry Windle，一直想組織家庭，但他身邊家人及朋友均勸他打消念頭，令他非常沮喪。他最終無懼流言蜚語，收養一名柬埔寨體弱多病孤兒，並悉心撫養，如今該名孤兒長大成人，更成功成為美國國家級跳水選手，之後會赴東京奧運出戰跳水項目。

綜合外媒報道，20多年前，Jerry看到一篇關於領養柬埔寨孤兒文章，醒覺可以用這種方式去實現自己家庭夢，當時僅1歲多的孤兒Jordan體弱多病，但Jerry沒有嫌棄，且成功收養，在Jerry及其同性伴侶悉心撫養下而健康成長。

Jordan 7歲時，養父Jerry幫他報名「水上夏令營」，機緣巧合下，令Jordan被當時的跳水教練選中，邀請他加入跳水隊，兩年後他獲得全國青少年跳水冠軍；大學時更獲得7次高級全國冠軍、2個全美大學體育協會冠軍。直到現時，Jordan成功獲選入美國代表隊，接下來將出戰東京奧運會10米跳台比賽。

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Jordan感激養父Jerry的栽培和付出，

如果沒有他的愛和支持，我現在就不會出現在這裡。

Jordan還稱，未來職業生涯中，會盡量去實現自己的體育夢，承諾會好好照顧養父。他相信，「只要保持積極態度，甚麼事都有可能發生。」而養父Jerry為養子成就感到驕傲。

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責任編輯：王明芳