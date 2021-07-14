【中美角力】陳茂波：香港資金流走屬謠言　指中美關係「鬥而不破」

▲ 陳茂波出席恒大節目《恒傳感言》（恒大圖片）

財政司司長陳茂波最近出席恒生大學一個訪談節目，他指中美關係緊張，相信角力會持續，期望做到「鬥而不破」的格局。他又謂香港資金流走純屬謠言，強調香港金融體系穩健，一旦遇上衝擊亦能抵禦。在現時全新的政治局勢下，陳茂波認為社會陸續恢復一個安全及穩定的環境，讓政府能與不同界別緊密溝通，有利施政。

本地受社會事件、疫情影響，有傳本港資金流出、沽空港元等消息，陳茂波反駁稱謠言不攻自破，「去年股票市場非常暢旺；IPO集資4,000億元，比前年增加27%；2020年每日成交額約1,300億元；以2021年5月與去年比較，亦增長不少。」

在現時全新的政治局勢下，他認為社會陸續恢復一個安全及穩定環境，外商在港投資更有信心。他又強調香港金融體系穩健，並且已做好防震措施，一旦遇上衝擊亦能抵禦。「2018年中美開打貿易戰，當時我與不同界別人士交流，都相信貿易戰只屬前哨戰，貿易戰持續將會影響金融。」

現時消費券計劃推行得如火如荼，陳茂波指出計劃彈性大，能滿足市民不同消費習慣。他期望計劃能為市場注入消費力量，推動數碼經濟。他亦分享作為「財爺」的公共理財概念，陳茂波直言港府需要謹慎理財，開源節流，包括增加印花稅及投資，「過去財政年度的赤字逾2,300億元，財政儲備亦由以往的12,000億元跌至9,000多億元，而去年在防疫抗疫上已動用3,000多億元，以致社會上也有所警覺。」

經濟復甦方面，陳茂波預計在疫情受控後，經濟增長有望達5.5%或以上。他又預計明年會有一些追趕式增長，而國家十四五規劃及粵港澳大灣區發展的策略，亦為本港經濟未來發展提供路向。他認為傳統歐美市場購買力不及內地及東南亞市場，故鼓勵港商到當地發展。

陳茂波出席恒大節目《恒傳感言》，由恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹，與及傳播學院教授（實務）趙應春聯合主持。

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責任編輯：吳卓峰