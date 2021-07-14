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【DSE2021】中學文憑試下周三放榜　早上9時起手機短訊發放成績

社會 16:25 2021/07/14

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中學文憑試下周三放榜。（資料圖片）

今屆中學文憑試有43,000多名學校考生及8,000多名自修生報考，下星期三（21日）放榜，考評局提醒學校考生，包括日校及夜校考生，應按所屬學校的安排領取成績通知書。考評局今年試行以手機短訊發放成績，當日（14日）上午9時起，向已提供SMS手機號碼的考生，發出載有其文憑試成績的手機短訊。

至於自修生的成績通知書經郵遞寄發，預計考生於下周三（21日）收到。若自修生於當天未收到成績通知書，可於下周四（22日）上午8時30分至下午5時30分，親身前往考評局修頓中心辦事處櫃台或致電公開考試資訊中心查詢。

考評局亦會向自修生和夜校考生獲提供網上查閱成績的服務。自修生可登入香港中學文憑考試網上服務的帳戶查閱成績。夜校考生則可透過網址查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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