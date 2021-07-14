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【人事調動】郵政署長朱曼鈴月底升任財庫局常秘　聶德權︰相信能在新崗位提供專業服務

政治 16:27 2021/07/14

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政府今日宣布，現任香港郵政署長朱曼鈴將於本月29日，出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。（政府新聞處圖片）

政府今日宣布，現任香港郵政署長朱曼鈴將於本月29日，出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）；現任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱，亦將於本月26日，出任勞工及福利局常任秘書長，接替將展開退休前休假的張琼瑤。

公務員事務局局長聶德權指，朱曼鈴和劉焱均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位，為市民提供專業高效的服務。

朱曼鈴1988年6月加入政務職系後，於2017年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前教育統籌科、前衞生福利科、前政務總署、前貿易署、前保安科、政府新聞處、前環境運輸及工務局、民政事務局、財經事務及庫務局及香港特別行政區政府駐北京辦事處。她於2014年12月至2018年2月出任旅遊事務專員，於2018年2月至2019年8月出任政府新聞處處長，並從2019年9月起出任香港郵政署長。

劉焱1990年8月加入政務職系後，於2019年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前金融科、前布政司辦公室、前中央政策組、前憲制事務科、前庫務局、政務司司長辦公室、前經濟局、前工商及科技局、食物環境衞生署及財經事務及庫務局。她於2012年3月至6月出任候任行政長官辦公室秘書長，於2012年7月至2017年6月出任行政長官辦公室常任秘書長，並從2017年7月起出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。

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責任編輯︰尹櫻霖

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