【殺出個黃昏】謝賢新戲連入七大影展　馮寶寶身在大馬遙祝四哥

▲ 林家棟、謝賢、周驄出席首映。

謝賢、林雪及鍾雪瑩主演《殺出個黃昏》，昨日舉行首映，監製林家棟及聯合編劇、新晉導演高子彬初一同出席，一眾圈中名人亦有現身支持。

現身首映還有一眾演員包括周驄、李璨琛、顏子菲、顧定軒、何雁詩、林耀聲、符家浚、羅永昌、邵卓堯、許思敏、張凱娸、蘇嘉倫、許賢、蘇致豪、莫鎮彤及管鋈等。

▲ 一眾演員撐場。

《殺出個黃昏》以黑色幽默手法道出老年人面對的問題。早前推出近四十場優先場均大受歡迎，其中四哥謝票場更引起一陣撲飛熱潮。劇組並宣布連入七大國際電影節，更即將參與夏威夷國際電影節及芝加哥亞洲躍動電影節

身在馬來西亞檳城的女主角馮寶寶，雖然因疫情未能回港，不過寶寶姐卻相當有心，特意在家拍片為劇組打氣。

▲ 圈中人支持。

她指：「我其實好想返嚟同你哋一齊睇，希望將來在特別日子，可以情商戲院再放映一日，就可以同我的朋友一齊睇，這是我願望。我覺得自己能夠參與此戲好興奮又好幸福，可以再同四哥嗲哋謝賢再一次合作，第一次合作我演他兒仔，今次合作可以坐旁邊一齊傾計。」

寶姐姐更特別感謝家棟：「可以留下美好回憶，要多謝監製林家棟，多謝你邀請我出任《殺出個黃昏》女主角。」