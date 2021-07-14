【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】

▲ 中大校長段崇智引用前英國首相邱吉爾名言勉勵學生。（資料圖片）

2021年中學文憑試將於7月21日放榜，中大校長段崇智今日（14日）發表網誌鼓勵文憑試考生，更引用前英國首相邱吉爾名句，籲應屆文憑試同學互勉。他亦希望，考生可以用「心」選科，同時鼓勵各位家長及老師，多聆聽子女及學生的心聲，因為支持是他們最強的後盾。

段崇智提到，疫情下文憑試考生既要適應「新常態」的生活與學習，更要面對公開試的壓力與挑戰。他表示，

無論結果如何，同學們都應當好好感謝自己的努力，明白考試只是成長路上的一個章節，絕非定論人生成敗的戰場。

他提到，相信不少同學都為升學及選科而煩惱，又提及自己當年在完成公開試後，沒有在本地大學升學，或選擇熱門及就業前景明確的專業學科，反而隻身遠赴一所推崇博雅教育的美國院校修讀化學，並在課餘鑽研自己喜愛的科學實驗及學習音樂。他更提到，少時的家境並不富裕，當年家母知道他決定要到美國升學，不但沒有質疑其抉擇，更為他訂了一張單程機票，並將她辛苦儲來的500美元積蓄交到他手上。

這份無聲卻充滿慈愛的支持，一直鼓舞著我堅定地追求理想及克服種種困難。

他給予各位同學的選科攻略，呼籲要用「心」選科。他同時表示，十分鼓勵各位家長及老師，多聆聽子女及學生的心聲，因為你們的支持是他們最強的後盾。

閉上眼睛，聆聽自己的心聲，想像自己的前路，哪個方向才是你最嚮往的，那就是你的答案。

考生需要面對將來面對的生活，段崇智提到，中學與大學的生活模式截然不同，同學在各方面都需要更自主、更積極。他亦不忘提到，中大是全港唯一一所設有書院制的大學，九所書院各有特色，為學生提供非形式教育及關顧支援，與正規學習相輔相成。書院模式大大提升同學之間的凝聚力及歸屬感，很多中大校友都視書院為他們的家，畢業後仍然積極參與書院的活動。

他亦表示，為了培育同學應對社會及全球的挑戰，中大持續優化課程及學習配套，包括提供更多跨學科課程、與國內外大學合辦雙主修課程、在通識課程中加入可持續發展元素、提供創業副修及創業支援、加強本科生與各專業範疇校友的聯繫等等。在2021-22新學年，中大會投放更多資源於服務學習 (Service Learning) ，以及與企業合作推出全校性的「在學．在職計劃」(Co-op@CUHK)，進一步拉近學生與社區、企業及機構、以至全球的聯繫，讓他們在畢業後更能充分地發揮所長，貢獻社會。

他在網誌最後引用前英國首相邱吉爾的一句名言，與應屆文憑試同學互勉：

Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.（成功並不是終點，失敗並不是終結，只有勇氣才是永恆。）

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記者：曾卓鋒