【DSE2021】段崇智發表網誌　引英國首相邱吉爾名句勉勵應屆考生【內附考生建議】

2021年中學文憑試將於7月21日放榜,中大校長段崇智今日(14日)發表網誌鼓勵文憑試考生,更引用前英國首相邱吉爾名句,籲應屆文憑試同學互勉。他亦希望,考生可以用「心」選科,同時鼓勵各位家長及老師,多聆聽子女及學生的心聲,因為支持是他們最強的後盾。

段崇智提到,疫情下文憑試考生既要適應「新常態」的生活與學習,更要面對公開試的壓力與挑戰。他表示,

他提到,相信不少同學都為升學及選科而煩惱,又提及自己當年在完成公開試後,沒有在本地大學升學,或選擇熱門及就業前景明確的專業學科,反而隻身遠赴一所推崇博雅教育的美國院校修讀化學,並在課餘鑽研自己喜愛的科學實驗及學習音樂。他更提到,少時的家境並不富裕,當年家母知道他決定要到美國升學,不但沒有質疑其抉擇,更為他訂了一張單程機票,並將她辛苦儲來的500美元積蓄交到他手上。

他給予各位同學的選科攻略,呼籲要用「心」選科。他同時表示,十分鼓勵各位家長及老師,多聆聽子女及學生的心聲,因為你們的支持是他們最強的後盾。

考生需要面對將來面對的生活,段崇智提到,中學與大學的生活模式截然不同,同學在各方面都需要更自主、更積極。他亦不忘提到,中大是全港唯一一所設有書院制的大學,九所書院各有特色,為學生提供非形式教育及關顧支援,與正規學習相輔相成。書院模式大大提升同學之間的凝聚力及歸屬感,很多中大校友都視書院為他們的家,畢業後仍然積極參與書院的活動。

他亦表示,為了培育同學應對社會及全球的挑戰,中大持續優化課程及學習配套,包括提供更多跨學科課程、與國內外大學合辦雙主修課程、在通識課程中加入可持續發展元素、提供創業副修及創業支援、加強本科生與各專業範疇校友的聯繫等等。在2021-22新學年,中大會投放更多資源於服務學習 (Service Learning) ,以及與企業合作推出全校性的「在學.在職計劃」(Co-op@CUHK),進一步拉近學生與社區、企業及機構、以至全球的聯繫,讓他們在畢業後更能充分地發揮所長,貢獻社會。

他在網誌最後引用前英國首相邱吉爾的一句名言,與應屆文憑試同學互勉:

Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.(成功並不是終點,失敗並不是終結,只有勇氣才是永恆。)