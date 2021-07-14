【日本過江龍】香港DAISO第三間直營店上水匯開幕　佔地3,680平方尺近9,150款商品$12起

▲ 香港DAISO第三間直營店上水匯開幕！

今個夏天，DAISO專門店一間接著一間在港九新界「插旗」！繼九龍灣及筲箕灣，今天（14日）再有DAISO專門店登陸上水匯，為今年第3間開設的DAISO獨立新店。店鋪佔地約3,680平方尺，提供近9,150款貨品任君選擇，讓大家一解對日本的「思鄉之愁」。

DAISO是日本其中一間100円店，而品牌在海外的分店並非由DAISO直接營運。至於「AEON香港」是 DAISO的官方合作夥伴，但AEON就將香港店舖命名為「Living Plaza by AEON」，而店舖售賣的產品大部分是DAISO的產品，售價為每件$12，故又被稱為12蚊店。

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上水匯新店主打多款日本直送商品，化妝及個人護理用品、精品、文具、食具、家居用品及小食等，更特別分為幾大類別，例如家居整理系列、寵物用品系列及益智玩具系列等等，滿足不同顧客的需要。

地址：新界上水龍琛路48號上水匯三樓303, 304, 305, 309及310號舖

營業時間：10:00-22:00

電話：26882835

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責任編輯：王芷瑩