【消委會】虛擬銀行優惠存魔鬼細節　消費者開戶不應著重獎賞和迎新優惠

▲ 虛擬銀行優惠存魔鬼細節，消費者開戶不應著重獎賞和迎新優惠。（資料圖片）

不少虛擬銀行以高息存款和消費回贈搶佔市場，消委會發現部分優惠存在魔鬼細節，往往附帶額度及期限，提醒消費者開戶不應著重獎賞和迎新優惠。另外，部分虛擬銀行對境外港人開戶設有限制，提供的服務時間和內容不一，消費者須根據個人理財需求及不同銀行服務細則，小心選擇個人合適的銀行服務。

消委會主動檢視相關服務，歸納10大注意事項，供有意開立戶口的人士參考，包括存款上限、轉帳服務上限及開戶條件等。虛擬銀行為吸納市場份額，不少機構向新客戶提供消費回贈，惟消委會今（14日）提醒市民留意優惠中的魔鬼細節。虛擬銀行提供較高的活期或定期存款優惠和消費回贈，往往附帶額度及期限等條件，例如「天星銀行」提供的港元活期存款年利率高達3.6%，惟只適用於指定期限內成功開戶的新客戶，並限於開戶後首3個月的首2萬港元存款，3個月後的存款利率則統一為1.2%。

就遙距開戶方式，消委會指虛擬銀行不設實體分行，主要透過金融科技讓客戶經流動應用程式開戶及使用銀行服務，而大部分虛擬銀行都表明未能為美國公民、有美國稅務身份，或有香港以外地區稅務身份的人士開戶。個別銀行表明開戶人士須身處香港境內，若未能符合相關條件，開戶時或日後管理帳戶可能遇上困難。

消委會提醒消費者留意虛擬銀行營運時間，會否就某些服務設時限。虛擬銀行一般每星期7日、24小時遙距為客戶辦理開戶，但全部銀行暫時均未有提供支票、按揭、投資等服務。個別虛擬銀行雖提供外匯買賣或貸款服務，但需於指定時間內進行。

另外，消費者亦需留意每日現金存款的上限，虛擬銀行每日存款上限由每日3萬至50萬港元，或50萬元人民幣不等。每日提款上限介乎1萬至5萬港元，轉帳限額則視乎情況由1萬至100萬港元。目前只有4間虛擬銀行提供港元定期存款，其中3間銀行同時提供人民幣及美元定期存款。

消委會總幹事黃鳳嫺指，今年上半年共接獲10宗針對虛擬銀行的投訴，主要關於推廣宣傳優惠，對比上年全年僅有5宗投訴，反映虛擬銀行漸趨普及，提醒消費者開戶不應只著眼於獎賞和迎新優惠，須衡量個人理財方式和習慣、對現金提存的要求，以至對轉帳、匯款、外幣定期存款和買賣等不同銀行服務的需求。

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記者：陳麗娜