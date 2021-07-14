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【販運毒品】警破元朗製毒工場檢500萬元可卡因　21歲男借懷孕女友掩飾運毒

社會 16:49 2021/07/14

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陳爾桁表示，兩名被捕人報稱無業，男疑犯有黑社會背景，現正追查其幕後販毒集團。（曾秋文攝）

一名男子在元朗租用之單位製毒，並在運毒期間帶同懷有身孕的女友作掩飾，警方昨日（13日）搜查涉案單位，檢獲近5公斤可卡因，總值約500萬元。

新界北總區反三合會行動組處理總督察陳爾桁表示，警方根據線報和深入調查，得悉一名毒販在元朗一個住宅單位製毒，供應全港多區，在運送毒品期間帶同懷孕約4個月的女朋友，圖掩人耳目。 

警方經調查後在昨日（13日）晚上8時到元朗目標單位搜查，當時屋內有一名21歲男子和其17歲懷孕女友警方在該名男子身上搜出180克可卡因，其後在單位內再搜出4.5公斤可卡因和一批製毒工具，馬上將該對男女拘捕，涉嫌「販運危險藥物」和「製造危險藥物」，兩人報稱無業，男疑犯有黑社會背景，相信租住該單位約半年，現正追查其幕後販毒集團。

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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責任編輯：陳子謙

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