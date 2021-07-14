【回饋母校】歷父中風決心減肥重拾健康　太古小學副校長重返母校教師弟妹

▲ 太古小學副校長黃文龍重返母校任教，20年來見證師弟妹成長。

即使從學校畢業走進社會，許多人對母校仍懷有深厚的感情。太古小學吸引不少舊生子女入讀，副校長黃文龍亦由舊生變成母校的老師，20年來一直作育英才，猶如父親般見證學生也是師弟妹成長，他視之為一個特別的教育使命。

小時候黃文龍家住太古小學舊校舍對面，他順利成章入讀該校，而學校於2002年搬遷至英皇道現址。他沒有立志要成為老師，直至小五、小六時遇上當年的Miss Chan，即現任太古小學校長陳綺梅，升中後又認識了一些好老師，令他漸漸發覺老師是一個很有意義的工作，也深知自己很喜歡小朋友。

回母校任教 老師變同事

黃文龍主修英文，畢業後正值學校縮班，教席不多，他能寄出的求職信亦不多，不過機緣巧合下，他獲母校的面試機會。他尤記得當時來電的書記，說起他是舊生，感覺特別親切，最終他獲聘加入太古小學的大家庭。他重返母校教學，感受很深刻︰

這是我的母校，小時候讀書的地方，以前我的老師變成同事。

▲ 對黃文龍副校長而言，看著師弟妹成長，是一個很特別的教育使命。（黃建輝攝）

太古小學校長陳綺梅曾是黃文龍的英文科及健教科老師，黃副校長尤記得當年的Miss Chan教學生動活潑，而且很愛錫學生。陳校長是兩子之母，見到舊生回校，她都有一種「阿仔，你讀完書回來」的感覺。當年的小學生，今日已長大成人，擁有自己的人生。

每當陳校長介紹黃副校長是她的學生時，學生和家長都一臉驚訝。她讚賞黃文龍愛錫學生，在學校深受小朋友愛戴。當年教導黃文龍的老師陸續退休，現在只有兩位仍在校任教，包括陳校長。

執教鞭20年 樂見師弟妹成長

由老師、主任晉升至副校長，黃文龍的教學生涯中遇上各種挑戰及磨練，他在英文、資訊科技、訓導及輔導、公民教育等範疇都嘗試過。轉眼今年已是他在太古小學的第21個年頭，去年更獲學校頒發20年長期服務獎。他感慨︰

雖然校服不同，校舍亦不一樣，但看著師弟妹成長，是一個很特別的教育使命。

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他最投入擔任班主任時，與小朋友一起最快樂，對他而言「在課室比任何地方都開心，有小朋友就有力量。」疫情下上網課，他無法親身見到學生份外牽掛，長假期也會想念小朋友。

看著小朋友由低年級未懂事，到五六年級甚至畢業，那種不捨就像爸媽看著孩子升學。

黃副校長與學生關係親厚，跟不少舊生保持聯絡，不時相約聚會。他任教的最早一屆學生，現在年約28歲，有些已結婚、生小朋友，不論畢業了多少年，也無減師生感情。

爸爸中風離世 侍母至孝陪旅行

黃副校長形容父母屬自由派，小時候只要他交齊功課、專注學業就好了，從不給予他壓力，他感恩成長路上一直都開心正面。不過，他笑說因心廣體胖，加上貪吃的緣故變成肥仔，小學時已超重，大學時情況更愈趨嚴重。他發覺身體愈來愈不健康，

爺爺和爸爸都是中風離世，我遺傳家族的血壓問題。

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任職廚師的黃爸爸先後中風兩次，不幸於6年前左右離世。父親中風後沒有工作，擔子落在公務員媽媽身上，黃文龍指媽媽總是勤奮工作，用心照顧家庭及兩個兒子。他經常提醒自己，爸爸離開了，要好好照顧媽媽，孝順仔放假亦不忘與媽媽去旅行。

曾重達218磅 靠跑步減逾40磅

爸爸第一次中風後，黃文龍開始正視自己的肥胖問題。身高約5呎9吋的他高峰期重達218磅，20多歲已患有高血壓，醫生建議他食藥或減肥，他自知不能長此下去，於是扚起心肝踏上減肥之路。他靠運動主要是跑步，還有游水、踢波等，在5、6年間成功減磅。

▲ 黃副校長有感，身體健康才能繼續喜愛的教育事業。（受訪者提供相片）

他坦言最初做運動感到很辛苦，但跑步半年後漸見成效，磅數輕了，就下定決心堅持下去，後來更愛上跑步。他由過去討厭運動，不願動也怕流汗，到參加10公里馬拉松，對他而言是一個里程碑。最終他減至170多磅，足足減逾40磅，最大收穫莫過於血壓回復正常，不必食藥。他以自身經歷鼓勵身邊人及學生︰

這個世界沒有甚麼是做不到，只要堅持、肯努力就會做到。

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記者：駱秀玲