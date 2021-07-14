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【疫苗獎賞】會展送出價值逾50萬元獎品包括全年免費自助晚餐　即日起網上登記

社會 16:58 2021/07/14

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港會議展覽中心（管理）有限公司舉辦「齊打疫苗 會展開心大抽獎」活動。

香港會議展覽中心（管理）有限公司舉辦「齊打疫苗 會展開心大抽獎」活動，即日起接受網上登記，須登入抽獎網站填寫電子登記表格，查閱獎品資訊及活動詳情。截止登記日期為下月31日。

    點擊圖片放大
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有關活動將送出合共33份獎品，總值超過港幣50萬元。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額3個，二獎為港幣 1,000 元香港會議展覽中心中庭晚餐禮券，名額30個。參加者必須符合以下條件，方可參加抽獎：

  • 於2021年8月31日或之前已年滿18歲；
  • 為持有有效香港身份證的香港居民；及
  • 於2021年8月31日或之前在香港完成接種兩劑新冠疫苗

抽獎將於2021年9月9日以隨機方式進行。會展管理公司將於抽獎日期後3個工作天內以電話及電郵通知得獎者。得獎名單將在抽獎網站公布，並於2021年9月16日於英文虎報及星島日報刊登。得獎者領獎時必須出示其香港身份證正本、獲獎通知電郵及相關疫苗接種證明，以供工作人員核實獲獎資格。

同場加映，藥劑師學會拆解青少年疫苗副作用，即看：

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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