【議事規則】立法會通過限制議員加入委員會數目　規定開會時需著正裝

立法會以功能組別23票贊成；地區直選16票贊成、1票反對下，通過新一批《議事規則》修訂，包括規範議員衣著、限制議員加入委員會數目，最多只可同時出任6個事務委員會委員，以及對流會時不在席，且沒合理原因者扣薪等。

有關修訂案由議事規則委員會主席謝偉俊提出，雖然目前議會運作已相當正常，但提出修訂，是基於下屆立法會將由70席增至90席，認為委員會人數需有合理安排。

民建聯主席李慧琼表示，留意到過去政治爭拗激烈時，不少有爭議性法案委員會都有很多議員加入，參與人數眾多，議員每次出席會議只可以發言一次， 大大削弱審議法案功能和效率，不利於履行立法會監督政府的憲制職能，因此支持議案。

實政圓桌田北辰重申支持修改議事規則議案，但對限制每個委員會人數，以及規定議員只能加入6個委員會，非常有保留，認為議員「有足夠智慧」去決定加入委員會的數目，議員亦需要就決定向選民其行為，不需要多加限制。

熱血公民鄭松泰質疑，限制委員會人數和出任委員會數目，將窒礙少數派議員的民意表達，又指無加入委員會的議員，無法在委員會討論重要議提時提出議案，亦沒有投票權，形容做法是削足適履。

金融界陳振英認為，新一批修訂具歷史意義，將表示支持。對於懲罰無故缺席的議員，他提到根據秘書處統計，立法會準備會議的每小時開支達28.9萬，而每次流會開支就近60萬，認為對於龐大開支，針對流會無故缺席議員只罰3千元是微不足道，認為有關懲罰是合適，亦受市民接受。

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記者：李淇