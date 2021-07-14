【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水 定期磨砂深層清潔效果更佳
休閒消費 17:45 2021/07/14
炎炎夏日，每日外出都必定汗流浹背，大量流失水份後自然要多喝水補充，而肌膚亦一樣，加上長時間逗留在冷氣房內，皮膚的水份進一步被抽乾，繼而衍生不同的皮膚問題，包括、乾紋、衰老、泛油、暗瘡及敏感等，因此夏日謹記要為肌膚補水兼鎖水。
補水要不忘鎖水
補水的定義是幫助皮膚補充水分，而保濕則是幫助皮膚鎖住水分，不讓水分過度流失。所以不要以為用完爽膚水、精華和面膜後，保濕工作就大功告成。完成這些步驟後，還要塗上保濕霜，才能將精華和面膜中的水分和營養鎖在皮膚裏面。想效果好一點，為肌膚補濕同時都要為環境加濕，否則冷氣只會持續抽乾肌膚水分，到頭來都是功虧一簣！
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深層清潔去角質
想護膚品更有效滲入肌膚底層，一定要先將皮膚表面的污垢清除，尤其夏天汗水及油脂分泌旺盛，再加上空氣污染愈來愈嚴重，污垢阻塞毛孔之餘，亦令肌膚表面的老死角質愈來愈厚，因此必須將污垢及多餘角質清走，補濕效果才更顯著。除了每天基本的清潔肌膚程序，每星期更要進行磨砂及深層清潔。
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記者︰梁靜詩