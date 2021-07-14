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【妝物速報】炎夏為肌膚解渴補濕兼鎖水　定期磨砂深層清潔效果更佳

休閒消費 17:45 2021/07/14

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葡萄籽水保濕啫喱面霜注入100%有機葡萄籽水、有機蘆薈及透明質酸，不但即時提升水潤度，更24小時深層補水、鎖水，持續對抗肌膚微生態失衡，增強自我抗敏力和防禦力，全日築起天然肌膚保護屏障，長效預防肌膚敏感及泛紅等問題。（$300/Caudalie）

炎炎夏日，每日外出都必定汗流浹背，大量流失水份後自然要多喝水補充，而肌膚亦一樣，加上長時間逗留在冷氣房內，皮膚的水份進一步被抽乾，繼而衍生不同的皮膚問題，包括、乾紋、衰老、泛油、暗瘡及敏感等，因此夏日謹記要為肌膚補水兼鎖水。

補水要不忘鎖水

補水的定義是幫助皮膚補充水分，而保濕則是幫助皮膚鎖住水分，不讓水分過度流失。所以不要以為用完爽膚水、精華和面膜後，保濕工作就大功告成。完成這些步驟後，還要塗上保濕霜，才能將精華和面膜中的水分和營養鎖在皮膚裏面。想效果好一點，為肌膚補濕同時都要為環境加濕，否則冷氣只會持續抽乾肌膚水分，到頭來都是功虧一簣！

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深層清潔去角質

想護膚品更有效滲入肌膚底層，一定要先將皮膚表面的污垢清除，尤其夏天汗水及油脂分泌旺盛，再加上空氣污染愈來愈嚴重，污垢阻塞毛孔之餘，亦令肌膚表面的老死角質愈來愈厚，因此必須將污垢及多餘角質清走，補濕效果才更顯著。除了每天基本的清潔肌膚程序，每星期更要進行磨砂及深層清潔。

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產品查詢︰
Clarins（2994 6238）
RMK（2151 2838）
Sisley（5116 7604）
Foreo（9616 4684）
mtm labo（2121 1470）
Kiehl's（2196 8348）
Glycel（2810 6616）
Jurlique（2506 3028）
Caudalie（2319 1006）
Shiseido（2234 7628）
Kanebo（2151 2838）

記者︰梁靜詩

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