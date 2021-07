【Apple TV+】喜劇《乜都得教練》獲艾美獎20項提名　冠絕今屆喜劇類別

▲ 《乜都得教練》

美國最新公布的黃金時段艾美獎提名名單,當中大熱喜劇《乜都得教練》(Ted Lasso)獲得20項提名,包括最佳喜劇、今屆金球視帝積遜蘇迪堅斯 (Jason Sudeikis) 獲提名最佳喜劇劇集男主角、兩位演員Hannah Waddingham及Juno Temple獲提名最佳喜劇劇集女配角。

而4位演員 Brendan Hunt、Brett Goldstein、Jeremy Swift 及 Nick Mohammed更同時獲提名最佳喜劇劇集男配角。

《乜都得教練》成為今屆艾美獎獲得最多項提名的喜劇劇集,更刷新艾美獎有史以來首季初登場的喜劇獲得最多項提名的紀錄。

另外9套獲今屆艾美獎提名的 Apple TV+原創作品包括《神話任務》(Mythic Quest)、《中央公園》(Central Park)、《靈異女僕》(Servant)、《Billie Eilish:朦·太奇世界》(Billie Eilish: The World’s A Little Blurry)、《新生代玩轉政治》(Boys State)、《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》(Mariah Carey’s Magical Christmas Special)、《Bruce Springsteen:致我們的搖滾歲月》(Bruce Springsteen’s Letter To You)、《這年地球大不同》(The Year Earth Changed) 以及《Carpool Karaoke: The Series》。