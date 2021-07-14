【校長專欄】結業禮是感恩與道別的日子　救恩校長：趁暑假聆聽內心尋自我

▲ 救恩學校歐校長，盼望學生能趁暑假尋找成長方向。

今年的結業禮，是感恩的日子，也是道別的日子。

多謝每一位同學，你們每一天的學習，都豐富了彼此的校園生活，相信也為你們的成長帶來一段美麗又珍貴的回憶。

這一年，無論是老師、爸媽，都辛苦了。好想給你們一個擁抱，你們真的很棒，這個暑假，盼望您們可以好好休息，也好好獎勵自己。

學習在於發現自我價值

各位同學，新的學年，無論你身在哪裡，我也祝福你繼續有美好的成長。 作為校長，好想再一次清楚告訴你們，學習的重點是在於發現自己的價值、對生命的熱愛。 分數、名次、甚至將來是否能夠入讀大學都不是學習的目標。

在校長來看，這些東西都不能加添或減少你們的價值，打從出生那天開始，你們已經是珍寶，因為在這世上，不可能找到另一個你，而你是永遠不能被取代的。

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不要比較爭競

別人或許有他的一套價值標準，但這不是你們的唯一選擇。 價值不是價錢，不是取決於你將來的賺錢能力，考試分數也不代表你的真正能力，亦不是判斷價值的準繩。 “Don’t work for money; don’t study for grade” 是校長回到校園對你們的由衷忠告，關鍵是不要比較、不要爭競。 因為，被「比較」和「爭競」充滿的生命，不可能為我們帶來喜樂的人生。

這個暑假，可以先停下來聽聽自己的聲音，學你喜歡的、做你想做的，尋回成長的方向、生命的熱情。 無論將來在哪兒生活，願你能選你所愛，愛你所選，繼續追尋天父給你的價值、熱愛祂所給你的生命。

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▲ 歐校長盼望學生能在暑假尋找自我。（曾家文攝）

校長願傾聽心聲

但，假如有天，當生命故事的發展不似預期，你們在外走到疲倦、乏力，甚至失去了方向、看不見出路，請你謹記： “I am here for you.” 校長必會如常地蹲下來，傾聽你們的心事，與你們一起禱告。

天地間沒有任何東西比生命更好，校長深盼望你能夠珍惜這份禮物，好好利用它來榮耀愛你的上帝，為你身邊的鄰舍帶來美善與祝福!

祝你們有一個愉快、蒙福的暑假!

歐校長是三孩爸爸，大女是去年IB 44分「榜眼」，赴英修讀心理學，即睇歐校長育兒心得：https://bit.ly/3wuy3nl

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