【疫苗氣泡】政府研究為海外接種疫苗港人提供二維碼　接種紀錄可加入健康碼

▲ 創新及科技局局長薛永恒指，正研究讓在海外接種疫苗的香港居民亦可透過「安心出行」掃描二維碼，將其疫苗接種紀錄及二維碼儲存在手機內。（資料圖片）

現時「疫苗氣泡」下，市民進入指定場所時需要使用「安心出行」程式，而程式亦設有儲存電子針卡功能，惟由於無須登記任何個人資料，令同一針卡資料儲存於不同手機情況時有發生。

創新及科技局局長薛永恒回覆立法會議員就程式的問題時指，電子針卡二維碼包含個人資料，當特定執法人員，如食物環境衞生署的職員巡查時，會視乎需要同時檢查二維碼內的個人資料及驗證二維碼內容的真偽，核實持碼人身分。

他提醒，市民有責任保管好自己的紙本及電子針卡，不應將相關資料隨便傳送他人、在社交平台分享等。他強調，「安心出行」無須用戶登記任何個人資料，亦沒有追蹤功能或記錄用戶任何地理位置資訊，認為現行程式的使用安排可有效平衡防疫抗疫的需要和市民對個人私隱的關注。

至於有關本港與內地的針卡互認機制，薛永恒指，在香港以外地方（包括內地）完成接種相關疫苗的人士，現時可以出示當地相關機構發出的疫苗接種紀錄，以符合「疫苗氣泡」下縮短強制檢疫期的要求。此外，食物及衞生局正研究將香港居民在香港以外地方接種疫苗的紀錄，經申報以數碼方式收錄至政府的疫苗接種紀錄數據庫，並為他們提供疫苗接種紀錄二維碼，以方便他們進入有關接種新冠疫苗規定適用的餐飲業務處所或表列處所。屆時，這些人士亦可透過「安心出行」掃描二維碼，將其疫苗接種紀錄及二維碼儲存在手機內。



他續指，政府資訊科技總監辦公室正提升「香港健康碼」系統的功能，將儲存在政府疫苗接種紀錄數據庫的疫苗接種紀錄加入「香港健康碼」內，方便市民日後可一併以「健康碼」轉碼方式提交所需資料，用作轉換申請入境廣東和澳門所需的「健康碼」。相關系統會在計劃推出時投入服務。

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記者：徐紹軒