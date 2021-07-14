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【選舉制度】候選人資格審查委員會舉行首次會議　全體成員出席

政治 17:34 2021/07/14

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候選人資格審查委員會今日舉行首次會議，全體成員出席。（政府新聞處圖片）

候選人資格審查委員會今日舉行首次會議，全體成員出席。資審會由政務司司長李家超擔任主席，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉及保安局局長鄧炳強；非官守成員包括梁愛詩女士、范徐麗泰女士及劉遵義教授。

資審會負責審查並確認選舉委員會委員候選人（包括選舉委員會的當然委員、獲提名人及候選人）、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。資審會就有關人士是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件作出決定。資審會在判斷過程中可諮詢香港特區維護國家安全委員會（國安委）。

國安委根據警務處維護國家安全部門的審查情況，就有關人士是否符合「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件作出判斷，並就不符合上述法定要求和條件者，向資審會出具審查意見書。

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責任編輯：尹櫻霖

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