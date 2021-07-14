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【著數優惠】銅鑼灣中菜廳名館推出90分鐘點心放題　網上訂49折歎新派點心每位$138起

休閒消費 17:36 2021/07/14

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銅鑼灣希慎新派Fusion中菜館名館，推出網上預訂點心放題49折。（餐廳提供）

疫情雖然持續，但仍然無阻一眾老饕外出與友人聚餐，而點心一向是廣東人的最愛，主打新派fusion中菜的名館由即日起就推出午市及晚市點心放題，於網上預訂更可享高達49折。

名館推出全新晚市點心放題優惠，由即日起至10月10日可獨家於Togetda網上以優惠價每位$188（原價每位$268）預訂，而午市點心放題則只需人均$138起（原價 每位$268）。

五香牛展麵（餐廳提供）

放題點心由廣東名廚每日新鮮製作，即叫即蒸，除有酒樓常見的一盅兩件外，亦有名館主打的新派款式，包括銀湖天鵝酥、酥皮菠蘿餐包、紅菜頭蒸鍋貼、藍莓流心包及咖喱蒙古羊肉餅等。

除特色點心外，亦有各款主食及涼菜，如五香牛展麵、京川汁秋葵及雲南涼拌貓耳朵等，食客可享90分鐘任點任食，更有飲品半價優惠，物超所值。

銅鑼灣中菜廳名館,主打新派美味精緻的創意手工點心。（餐廳提供）

午市點心放題分為3個時段，分別有11:30am、1pm及2:30pm入座，逢星期一至五每位$138、周末及公眾假期每位$158。晚市點心放題分為兩個時段，包括6pm至7:30pm及7:45pm至9:15pm，周一至日每位$188。

記者︰黃依情

 

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