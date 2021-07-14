【港區國安法】首被控國安法案續審　辯方專家指涉案標語沒單一正確詮釋

▲ 首宗涉違國安法案件今續於高等法院續審。經濟日報資料圖片

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今(14日)於高等法院續審。辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯接受控方盤問時供稱，他不會評論控方專家對有關標語的詮釋是否正確，因為詮釋本來就是開放性的，沒有單一正確詮釋。

控方今盤問李時，問及他認為控方專家證人劉智鵬對有關標語的詮釋是否正確，李坦言他無法判斷劉的詮釋是否正確，李指在專家報告中提及有關標語的詮釋是開放性的，可以有很多不同詮釋方法，因此並非存在單一正確詮釋。李解釋正如在焦點小組（focus group）的討論中，他亦不會批判參與者作出的意見，因為每人對標語都有不同看法。

控方又質疑李無法驗證焦點小組參與者有否說謊，李坦言焦點小組的目的是要觀察參與者的溝通，因此他亦不會嘗試驗證參與者說法的真偽，而且他亦看不到為何有參與者要說謊。

控方最後質疑李的研究並不可靠和相關，李回應指其研究依足標準而且相關。控方又提及李曾於戴耀廷等人就2014年佔中運動一事而被控的案件中，擔任專家證人，但根據該案的判詞，法官並沒有就其專家證供予以任何比重，李同意說法。案件明（15日）續審。

另外，被告唐英傑早前就律政司拒讓陪審團參與審訊本案的決定，而提出司法覆核，並於原審及上訴階段均敗訴。上訴庭今就訟費頒下判詞，指雖然案件涉及公眾利益，但被告在沒有合理勝訴機會的情況下仍提出上訴，因此裁定被告需支付上訴聆訊的訟費。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立，被告不自辯，傳召專家證人作供。

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記者：楊詠渝